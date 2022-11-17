傳PCAOB審查中概股進展順利 有望解決美中長期爭端

路透周三（16 日）援引四名知情人士消息表示，美國監管機構在為期 7 周對在美上市中國股票的審計檢查進展順利，此為解決美中兩國長期爭端的關鍵一步。

不過知情人士警告，監管機構對香港和中國的更廣泛的審計檢查仍在進行中，尚未決定是否能可考慮解決雙方在審計方面的糾紛。

其中一位知情人士稱，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）的稽查人員在香港進行調查時，拿到其所要求的所有訊息，此外還獲准影印一些文件以利審查，儘管中國官員一開始有些猶豫。

PCAOB 對此拒絕置評，而主導與 PCAOB 商談的中國證監會（CSRC）和中國財政部均未回覆路透記者置評請求。

前 PCAOB 檢查員、審計諮詢公司 Johnson Global Accountancy 總裁 Jackson Johnson 表示，審查可能還需要幾個月的時間。

長期以來中國有關部門一直以國安為由，不願讓海外監管機構檢查本土公司的審計資料，但就在去年底美國當局敲定可能把 200 家中國公司從美國證券交易所下市的規定時，兩國爭端開始白熱化。

雙方在今年 8 月簽訂一項旨在解決該問題的協議，讓美國監管機構進行為期 7 周的中國公司審計底稿檢查。當時美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）警告，PCAOB 能以美國法律賦予的所有權限審查，否則中企仍繼續面臨下市危機。