在美中概股收盤飆漲7.8% 有望寫下史上最大單月漲幅

在美中概股周二（15 日）收盤飆漲 7.8%，連續第四個交易日走高，有望寫下史上最大單月漲幅，利多是「拜習會」，中國出手救房市，並縮減入境隔離天數。

那斯達克金龍中國指數周二收盤大漲 7.8%，過去四個交易日累計已勁揚 24%。阿里巴巴 (BABA-US) 股價暴漲 11%，拼多多 (PDD-US) 與京東 (JD-US) 漲逾 7%，騰訊音樂狂漲 31%。

那斯達克金龍中國指數計入周二漲幅後，11 月已勁漲 33%，有望創下有紀錄以來最大單月漲幅。相較下，10 月是該指數有史以來最慘的月份，其中 10 月 14 日暴跌 14%，下探至九年多以來的最低水準。

三大利多支撐在美中概股。中國國家主席習近平和美國總統拜登，在 20 國集團（G20）峰會登場前會面，投資人認為美中關係升溫，降低中概股下市風險。

與此同時，中國政府出手拯救房市，並縮減入境隔離天數，取消「航班熔斷」機制，均提振投資人信心。

Franklin Templeton Investments 新興市場股票部門投資長 Manraj Sekhon 說：「雖然你不能從一場會晤中看到太多利多消息，但我認為這確實為兩國關係奠定基礎。」Sekhon 表示，北京放寬防疫規定，「朝正確方向前進」，他看到中國消費類股的價值。

從氣候變遷到糧食安全，美中兩國再度合作，並承諾避免對抗，安撫了投資人。在眾院議長裴洛西訪台、美國管制先進晶片輸中後，投資人越來越擔心美中脫鉤。

華爾街日報報導，裴洛西旋風訪台灣數周後，拜登幕僚低調與一名中國高階外交官展開祕密會談。美國官員說，在隨後幾周裡，美中官員頻繁進行視訊通話，為拜登入主白宮以來美中領袖首度面對面會晤奠定基礎。