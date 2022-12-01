〈美股早盤〉美10月PCE曝通膨溫和放緩 主要指數漲跌不一

繼美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前放鴿後，經濟數據再傳來通膨降溫的好消息，Fed 偏好的通膨指標核心個人消費支出（PCE）增速放緩，提振市場對 Fed 很快放慢升息步伐的猜測，美股周四（1 日）主要指數漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或 0.12%，那斯達克綜合指上漲近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.1%。

Fed 主席鮑爾昨日談話放鴿，表示最快可能在 12 月就會放緩升息步伐，美股開盤前標普 500 指數期貨、那斯達克 100 指數期貨紛紛走高。不過鮑爾仍強調對抗通膨的重要性，Fed 的任務尚未完成。市場情緒高漲下，美國公債殖利率、美元指數持續走軟，截稿前分別跌至 3.6% 與 104.92。

除 Fed 有望在下月緩升息外，經濟數據也傳來好消息，繼美國 10 月消費者物價指數（CPI）降溫後，周四公布的 10 月 PCE 物價指數年增 6%，符合市場預期，但較修正後前值 6.2% 有所下滑，為連續第四個月下滑。

其中 Fed 偏好的通膨指標核心 PCE 年增 5%，符合預期，較前值 5.1% 下滑，按月來看成長 0.2%，低於預期的 0.3%，較前值 0.5% 大幅回落，讓 Fed 放緩升息步調有了喘息空間。

就業市場方面，美國勞工部周四（1 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，較修正後前值 24.1 萬減少 1.6 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人。不過續領失業金人數升至 160 萬人，創今年 2 月以來新高，表明在逐漸降溫的就業市場中，失業的美國民眾更難找到新工作。

另一方面，有跡象表明經濟成長放緩正在影響美國企業收益。美股開盤前軟體製造商 Salesforce(CRM-US) 股價重挫逾 7%，此前該公司的財報四戶反映經濟環境走軟的影響，而平價連鎖商店 Dollar General(DG-US) 盤前公布財報下調全年獲利預期後，股價也挫跌逾 5%。



截至台北時間周四（1 日）22 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

克羅格 (KR-US) 早盤上漲 0.24%，至每股 49.31 美元

超市營運商克羅格 (Kroger) 上季業績優於預期並上調全年財測，激勵盤前股價漲近 7%。財報顯示，該公司上季營收報 342 億美元、經調整後每股獲利報 0.88 美元，均優於分析師預期的 339.6 億和 0.82 美元，此外同店銷售成長 6.9%，遠勝分析師預期的 4%。克羅格預估全年調整後每股淨利在 4.05 美元到 4.15 美元之間，先前預測在 3.95 美元至 4.05 美元之間。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 2.46%，至每股 146.41 美元

軟體新創公司 Snowflake 第三季財報表現優於預期，營收年增 67% 至 5.57 億美元，優於分析師預估的 5.39 億美元，經調整後每股獲利報 0.11 美元，優於分析師預期的 0.04 美元。不過該公司財測嚇壞華爾街分析師，預估第四季產品收入將在 5.35 億美元至 5.4 億美元之間，遠低於 StreetAccount 分析師預期的 5.53 億美元。

好市多 (COST-US) 早盤下跌 6.82%，至每股 502.50 美元

好市多盤前股價下跌逾 3%，此前該公司公布的 11 月銷售報告顯示，其線上銷售額下滑逾 10% 以上。在新冠疫情期間，好市多的電子商務表現一直是亮點。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬人，預期 23.5 萬人，前值 24.1 萬人

美國上周續領失業金人數報 160.8 萬人，預期 157.3 萬人，前值 155.1 萬人

美國 10 月 PCE 物價指數年率報 6%，預期 6%，前值 6.3%

美國 10 月 PCE 物價指數月率報 0.3%，預期 0.6%，前值 0.3%

美國 10 月核心 PCE 物價指數年率報 5%，預期 5%，前值 5.2%

美國 10 月核心 PCE 物價指數月率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 11 月 ISM 製造業指數報 49，預期 49.8，前值 50.2

美國 11 月製造業 PMI 終值報 47.7，預期 47.6，前值 47.6

美國 10 月個人支出月率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.6%

美國 10 月個人收入月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 10 月實際個人消費月率報 0.5%，前值 0.3%

華爾街分析：

渣打銀行駐倫敦資深經濟學家 Sarah Hewin 表示，對美元走強的單向押注已不付存在，鮑爾日前談話放鴿，市場降低對明年利率終點高峰的預期。

摩根大通策略師表示，明年上班年經濟衰退的可能性將打擊美國股市，預估企業收益將下滑 9%，而且今年正面的成長因素恐不會持續到明年。