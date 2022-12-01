中國防疫封控擔憂 Piper Sandler下調蘋果本季營收、iPhone銷售預期

中國防疫封控擔憂 Piper Sandler下調蘋果本季營收、iPhone銷售預期(圖片：AFP)
中國防疫封控擔憂 Piper Sandler下調蘋果本季營收、iPhone銷售預期(圖片：AFP)

華爾街投行 Piper Sandler 分析師周四（1 日）下調其對蘋果截至 12 月的季度營收和 iPhone 銷售預期，原因是中國嚴格的封控措施限制蘋果位於鄭州全球最大的 iPhone 工廠生產。

該投行預估蘋果本季營收為 1,190 億美元，較先前預測的 1,730 億美元大幅下調，iPhone 銷量估約 7,400 萬支，先前預期為 8,300 萬支。

分析師表示，蘋果有逾一半的 iPhone 生產是來自鴻海 (2317-TW) 鄭州廠，而大部分中斷狀況都發生在 11 月，當時工廠的利用率可能已經降至 50% 或更低。另外鄭州廠暴動事件餘波盪漾，也是影響生產的因素之一。

此外，根據數據，受到新冠肺炎清零政策和感染病例上升影響，中國 11 月製造業採購經理人指數（PMI）僅為 48，創下今年 4 月以來新低，較上月的 49.2 進一步萎縮。分析師認為這些影響將持續到明年。

Piper Sandler 還提到，有鑑於 iPhone 14 Pro 的平均售價更高，蘋果可能會考慮 iPhone 14 Pro 的生產而非其他型號。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.39%，每股暫報 147.45 美元。

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