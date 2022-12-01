中國防疫封控擔憂 Piper Sandler下調蘋果本季營收、iPhone銷售預期

華爾街投行 Piper Sandler 分析師周四（1 日）下調其對蘋果截至 12 月的季度營收和 iPhone 銷售預期，原因是中國嚴格的封控措施限制蘋果位於鄭州全球最大的 iPhone 工廠生產。

該投行預估蘋果本季營收為 1,190 億美元，較先前預測的 1,730 億美元大幅下調，iPhone 銷量估約 7,400 萬支，先前預期為 8,300 萬支。

分析師表示，蘋果有逾一半的 iPhone 生產是來自鴻海 (2317-TW) 鄭州廠，而大部分中斷狀況都發生在 11 月，當時工廠的利用率可能已經降至 50% 或更低。另外鄭州廠暴動事件餘波盪漾，也是影響生產的因素之一。

此外，根據數據，受到新冠肺炎清零政策和感染病例上升影響，中國 11 月製造業採購經理人指數（PMI）僅為 48，創下今年 4 月以來新低，較上月的 49.2 進一步萎縮。分析師認為這些影響將持續到明年。

Piper Sandler 還提到，有鑑於 iPhone 14 Pro 的平均售價更高，蘋果可能會考慮 iPhone 14 Pro 的生產而非其他型號。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.39%，每股暫報 147.45 美元。