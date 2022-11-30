ADP報告：美國11月私營企業新增12.7萬就業人數 遠低於預期 為1月來最低

薪資處理公司 ADP 周三 (30 日) 發布報告顯示，11 月私人招聘大幅放緩，代表歷來緊張的勞動市場可能正在失去一些動力。

私營企業本月僅增加 12.7 萬個職位，比 10 月報告的 23.9 萬個大幅減少，也遠低於《道瓊》估計的 19 萬個。這也是 1 月以來的最低數字。

相對疲軟的數據正逢 Fed 努力放鬆就業形勢；目前每名求職勞工仍有近 2 個空缺職位。Fed 今年已 6 次調升基準借款利率，但失業率仍只有 3.7%，接近 1969 年以來的最低水平。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「勞動市場很難捕捉到轉折點，但數據顯示，Fed 的緊縮政策正對創造就業機會和薪酬成長產生影響。」「此外，企業不再大幅更新人事。辭職者越來越少，疫情後的復甦正在趨於穩定。」

ADP 報告之後兩天，勞工部將發布更受關注的非農就業人數。接受《道瓊》調查的經濟學家預計在 10 月增加 26.1 萬人後後將再增加 20 萬人。

在 ADP 報告中，今年來增幅最大的產業是休閒和酒店業，增加了 22.4 萬人。

然而，這被製造業減少 10 萬、專業和商業服務減少 7.7 萬、金融活動減少 3.4 萬和資訊服務減少 2.5 萬所抵消。商品生產業整體減少了 8.6 萬個工作崗位，而服務業淨增 21.3 萬個工作崗位。

即使就業人數不穩定，薪水仍在繼續攀升。

ADP 表示，薪酬較上年同期增加 7.6%，但略低於 10 月報告的 7.7%。

從規模的角度來看，所有創造的就業機會都來自 50-499 名員工的企業，增加了 24.6 萬個工作崗位。小公司損失了 5.1 萬，而大公司損失了 6.8 萬。