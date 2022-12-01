道瓊從低點反彈20% 為美股今年最後一個月帶來希望

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾放鴿、美國通膨有趨緩跡象的激勵下，美股周三 (30 日) 大漲，使道瓊工業指數從 9 月低點累計反彈幅度超過 20%，為 12 月美股帶來希望。

反彈達 20% 已經符合一些投資人對牛市的定義，儘管分析師之間對何謂熊市終結並無定論，認為只能事後判斷。

相較於受到大型股拖累的標普 500 和那斯達克 100，道瓊只有 30 檔成分股，也是最後一個遁入熊市的指數。

道瓊在 9 月跌入熊市 (從高點回跌 20%)，為 2020 年初疫情引爆賣壓以來頭一遭，但在 Fed 放緩升息預期和多家企業意外財報良好的帶動下，10 月過後開始反彈。

在道瓊反彈的過程中，能源、醫療照護和保險類股是最大功臣，雪佛龍 (CVX-US)、默沙東 (MRK-US)、安進 (AMGN-US)、Travelers(TRV-US) 今年來都蓄積兩位數漲幅。

Fort Pitt 資本集團經理人 Dan Eye 說，美股進入今年最後一個月之際，道瓊能有如此強勁的反彈是好消息。

他說：「道瓊的成分股和另外兩個指數很不同，道瓊偏重於價值股，能從今年的高通膨環境中受益。問題在於，價值股的動能能否擴散到其他類股，以及科技股是否鹹魚翻身，這一切還是要看利率軌跡而定。」

美股主要指數往年 12 月的上漲機率不錯，道瓊為 71%，是一年中勝率最高的時候，1.4% 的平均投報率在全年僅次於 7 月。標普 500(上漲機率 73% 全年最高，平均投報率 1.4% 全年第三)、小型股組成的羅素 2000(上漲機率 83%，平均投報率 2.8%，都是全年最高) 勝率也不錯。那斯達克綜合指數雖然差了一點，但也有 61% 的上漲機率，該月投報率平均 1.7% 全年第三。

但歷史並非絕對，一些人對 2018 年 12 月美股崩盤想必記憶猶新。

美股往年每個月上漲的機率，四個顏色左至右依序為道瓊、標普 500、那斯達克綜合指數、羅素 2000。圖取自 MarketWatch

考量到 Fed 還在升息階段，一些投資人懷疑股市動能能延續多久。除非投資人確信股市無法再上漲、甘願認輸，大盤才有可能重新振作，為新的牛市奠定基礎。

Eye 說：「市場將步入 2023 年第 1 季，但和今年一樣都面臨通膨這個老問題。我們很可能快走到升息周期的尾聲，這將是股市的順風。」