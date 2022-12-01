馬斯克波出赴蘋果總部影片 改口說庫克從未考慮下架推特

推特執行長馬斯克周三 (30 日) 貼出一則拜訪蘋果總部的影片，並表示他與蘋果執行長庫克會面後已經化解誤會，蘋果從未考慮將推特從 App Store 下架，象徵兩大公司潛在的對立緩解。

這位全球首富透露，他和庫克交談愉快，兩人已化解推特從 App Store 下架的疑慮，「提姆 (Tim Cook，即庫克) 明白表示，蘋果從未考慮這麼做。」

馬斯克放在推特上的這則影片，地點位在蘋果總部園區的池塘，在這則長度 5 秒的影片最尾聲，可看到馬斯克和庫克倒映在池塘中的影子。

這則推文和馬斯克日前對蘋果的指控大相逕庭，他當時說，蘋果已經暫停在推特平台的廣告投放，甚至威脅要把推特從 App Store 下架，卻不說明原因。

馬斯克也在一連串推文中攻擊蘋果，包括貼出蘋果 1984 年超級盃介紹麥金塔電腦的知名廣告 (該廣告影射英國作家歐威爾著名的反烏托邦小說「1984」)，暗示蘋果討厭美國的自由言論。

在推特最近推出每月收費 8 美元的藍勾勾帳戶驗證服務以前，馬斯克也曾把矛頭指向蘋果，抨擊 App Store 的營收共享政策，他當時說：「你們可知道，你們在 App Store 買的每個東西，蘋果都會私下收稅 30%？」

蘋果未立即回應雙方會面的相關消息。根據美媒之前的報導，蘋果和推特的主管經常開會，討論 app 問題和開發，這符合蘋果和其他第三方 app 合作的一貫政策。