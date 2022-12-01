〈美股盤後〉鮑爾鴿聲到來 道瓊喜漲近740點 那指飆逾4%

聯準會主席鮑爾週三 (30 日) 暗示 12 月將放緩升息腳步後，美債殖利率隨美元下滑，美股主指由黑翻紅，四大指數收盤集體勁揚，道瓊喜漲近 740 點，自 9 月低點回升超過 20%，步入技術性牛市。標普大漲超 3%，那指飆逾 4%，費半猛升逾 5.8%。

數據方面，美國 11 月 有「小非農」之稱的 ADP 就業報告僅增加 12.7 萬人，不如華爾街預期，暗示聯準會緊縮政策正對就業創造和薪資調升造成影響。

政經方面，鮑爾週三於布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 發表演說時釋出鴿派訊號稱，聯準會放緩升息腳步的時機可能最快發生於 12 月會議，此言為今年剩餘時間的美國貨幣政策定下基調。

不過，鮑爾重申：「儘管出現了一些有希望的發展，但要恢復價格穩定，我們還有很長的路要走。」

CME 的 FedWatch Tool 數據顯示，交易員預計 12 月升息 2 碼至 4.25% 和 4.5% 的機率自週二的 68% 升至 77% 左右。

為避免鐵路工人罷工為美國經濟雪上加霜，美國眾議院週三通過立法，強制達成臨時鐵路勞工協議，涵蓋的鐵路工人每年增加 7 天帶薪病假，目前該法案提交參議院。

歐盟的俄油制裁禁令即將在 12 月 5 日生效，歐盟主要成員國正考慮訂為每桶 60 美元左右，目前討論仍在進行中。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.43 億例，死亡數突破 663 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數走揚，資訊科技 (+5.03%) 和通訊服務 (+4.91%) 領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王歡慶大漲。蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.86%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 6.09%；微軟 (MSFT-US) 大漲 6.16%；Meta (META-US) 大漲 7.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.46%。

道瓊成分股漲聲一片。Salesforce (CRM-US) 大漲 5.65%；Visa (V-US) 上漲 3.8%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.74%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.36%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 0.36%。

費半成分股氣勢如虹。NVIDIA (NVDA-US) 猛漲 8.24%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.15%；德儀 (TXN-US) 上漲 4.32%；美光 (MU-US) 上漲 4.59%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.05%；高通 (QCOM-US) 大漲 7.53%；AMD (AMD-US) 大漲 5.78%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.60%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.75%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.24%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 週三走升 4.60% 至每股 82.98 美元，折溢價率為 4.62%，換算價 512.65 元。白宮週三宣布，美國總統拜登將於 12 月 6 日前往亞利桑那州，參加全球晶圓代工龍頭台積電舉行的「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮。

蘋果最大 iPhone 工廠所在地中國鄭州解除為期 5 天的封控措施，蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.86% 至每股 148.03 美元

中國放鬆疫情防控消息激勵，中概股同步高升，而小鵬汽車 (XPEV-US) 狂飆 46.88% 至每股 10.81 美元。小鵬汽車美股盤前公布第三季財報淨虧損擴大至人民幣 23.76 億元，第三季汽車交付量年增 15% 至 29,570 輛，主要受新冠疫情與中國封鎖措施影響汽車生產與銷售。

美國商用電動卡車新創公司 Lordstown Motors (RIDE-US) 暴漲 16.08% 至每股 1.66 美元。Lordstown Motors 週二宣布，旗下由鴻海俄亥俄州廠代工的 Endurance 系列純電動皮卡車，首批 500 輛已陸續出貨。

經濟數據

美國 11 月 ADP 新增就業人數報 12.7 萬人，預期 20 萬人，前值 23.9 萬人

美國第三季 GDP 季增年率修正值報 2.9%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國第三季消費者支出季增年率修正值報 1.7%，預期 1.4%，前值 2%

美國第三季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 4.6%，預期 4.5%，前值 4.7%

美國 10 月批發庫存月率初值報 0.8%，預期 0.5%，前值 0.6%

華爾街分析

鮑爾鴿派演說後，美股週三收紅，LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 稱：「鮑爾大部分評論都是溫和且可預測的。 總的來說，這次演說可能帶來短期利多。」

eToro 分析師 Callie Cox 警示：「鮑爾只是說出市場一直以來的想法，但投資人過於興奮之前，謹記這只是一個幅度轉變，而不是一個政策轉向。鮑爾已經明確表示，利率可能會在一段時間內保持高位。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主