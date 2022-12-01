美股重點新聞摘要2022年12月01日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

中國 11 月財新製造業 PMI

美國 10 月核心 PCE 物價指數、上周失業金人數

美國 11 月 ISM 製造業指數

Fed 褐皮書：升息打壓經濟前景 企業展望更悲觀了

美國聯準會 (Fed) 在周三 (30 日) 公布的褐皮書中說，10 月中旬到 11 月下旬期間，美國經濟僅略微成長，企業受到高通膨和高利率影響，對經濟前景的看法變得更悲觀。閱讀全文...

白宮：拜登 12/6 出席台積電亞利桑那廠上機典禮

白宮週三 (30 日) 證實，美國總統拜登將於美西時間 12 月 6 日前往亞利桑那州，參加全球晶圓代工龍頭台積電舉行的「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮。閱讀全文...

鮑爾：最快 12 月開始放慢升息步伐 未來仍會持續緊縮

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（30 日）表示，Fed 可能最快在 12 月放緩升息升息步伐，但同時強調未來還會持續升息，利率會保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。閱讀全文...

彭博經濟研究：中國未來 7 個月將逐步放寬防疫限制 明年年中全面放開

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）周三（30 日）預測，中國將在未來 7 個月逐步放寬新冠肺炎封控措施，到明年年中全面重新開放。閱讀全文...