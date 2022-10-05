美國9月ADP就業報告新增20.8萬個職位 優於預期

薪資服務公司 ADP 周三 (5 日) 報告，美國勞動市場在 9 月表現強勁，私營企業增加的就業崗位超出預期。

企業當月增加了 20.8 萬人，優於《道瓊》估計的 20 萬人，並且高於 8 月上修後的 18.5 萬人。

其中商品生產業減少 29000 個職位，製造業減少 13000 個，自然資源和採礦業減少 16000 個。

然而，貿易、運輸和公用事業的大幅增加抵消了這些損失，因為這部分就新增了 14.7 萬個工作崗位。

專業和商業服務增加了 57000 個，而教育和衛生服務增加了 38000 個，休閒和款待增加了 31000 個。服務業也有損失，因為資訊減少了 19000 個，金融活動減少了 16000 個職位。

按規模計算，雇用 50-499 名員工的中型企業增加 90000 人最多，而 500 名員工以上的大型企業增加了 60000 人，50 人以下小型企業貢獻了 58000 名。

根據與 Stanford Digital Economy Lab 一起編寫報告的 ADP 數據，緊俏的就業市場又出現另一個月的大幅加薪，年薪較一年前增加 7.8%。跳槽者的年薪變化中位數為 15.7%，低於 8 月的 16.2%，這是 ADP 追踪數據 3 年來的最大單月降幅。

勞工統計局將於周五 (7 日) 發布的備受關注的非農就業報告。

周五報告估計增加 27.5 萬個工作崗位。雖然 ADP 在夏季修改了其編訂方式，但 8 月總數從原值 13.2 萬人大幅上修，仍遠低於非農就業報告新增的 31.5 萬個工作崗位。

Fed 官員正在密切關注就業數據，因為希望遏制高通膨。