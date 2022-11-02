美國10月ADP私營企業新增32.9萬個職位 優於預期 薪資成長7.7%

根據薪資處理公司 ADP 周三 (2 日) 發布的報告，10 月私人企業職位增幅保持強勁，而勞工薪資也有所上漲，尤其是休閒和酒店業。

私營企業當月新增 23.9 萬個職位，高於《道瓊》估計的 19.5 萬個，也高於 9 月下修後的 19.2 萬個。薪資同比增加 7.7%，較上月回落 0.1 個百分點。

關鍵的休閒和酒店業的就業增幅尤其強勁，新增 21 萬個職位，而薪資成長加速了 11.2%。該行業包括酒店、餐廳、酒吧和相關企業，被視為景氣指標，因為它經歷了最艱難的新冠疫情，但仍低於疫情前水平。

所有就業增加都來自服務相關行業，新增了 24.7 萬個職位，而商品生產部門減少了 8000 個職位，主要是由於製造業減少了 20000 個職位。貿易、運輸和公用事業增加了 84000 個。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 說，「基於經濟復甦的成熟度，這是個非常強勁的數字，但招聘的範圍並不廣泛。」「對利率敏感的商品生產商正在撤退，而換跑道的勞工要求的薪酬增幅較小。雖然已見 Fed 驅動的需求破壞早期跡象，但它只影響勞動市場的某些部門。」

Fed 一直在提高利率，以降低接近 40 多年來最高水平的通膨率。勞動市場也正逢史上最緊張時期，職位空缺與可用勞工的比例接近 2 比 1。

雖然 ADP 數據強勁，但細節看起來較弱。

隨著建築工作崗位的減少，部分行業職位也在流失，資訊減少 17000 人、專業和商業服務減少 14000 人，金融活動減少 10000 人。

按業務規模計算，員工人數在 50 至 249 人之間的企業幾乎是主要新增來源，增加了 24.1 萬人。

勞工統計局將在周五 (4 日) 發布更受到關注的 10 月非農就業人數統計，預計將增加 20.5 萬人。