南韓11月出口年降幅創兩年半最大 半導體出口大減三成

南韓周四 (1 日) 公布 11 月出口連續兩個月下滑，且年降幅為兩年半來最大，主要受中國為主市場需求降溫影響，作為國家重要經濟命脈的半導體出口則大減近三成。

數據顯示，南韓 11 月出口年減 14% 至 519.1 億美元，降幅大於市場預期和前值，也是 2020 年 5 月以來最大，進口則年增 2.7% 至 589.3 億美元。

按市場來看，對最大市場中國的出口年減 25.5%，為連續第六個月下滑，是 2009 年 5 月以來最糟表現；對美國和歐盟出口分別增長 8% 和 0.1%。

因需求和晶片價格下滑，南韓主要的半導體出口在 11 月減少 29.8% 至 84.5 億美元，石化產品出口也下滑 26.5%，鋼鐵產品出口下滑 10.6%，船舶出口則大減 68.2%，但汽車出口增長 31% 至 54 億美元，創單月新高。

整體來說，南韓 11 月貿易逆差為 70.1 億美元，高於前一月的 67 億美元。自今年 4 月以來，南韓已連續八個月出現貿易逆差。

南韓貿易部表示，出口下滑主要源於高通膨和積極貨幣政策導致的全球經濟放緩，部分也受當月稍晚卡車司機罷工影響。有官員表示，全國性罷工已導致主要產業供應中斷，可能傷害出口，從而使國家經濟遭受廣泛影響。

經濟學家認為，若中國放寬嚴厲的防疫限制，南韓出口有望快速獲得提振，但仍會受限於全球需求降溫。

KB 證券經濟學家 Gweon Hee-jin 說：「即使晶片會先運往中國，但美國是資訊技術產品的最終目的地，而美國的需求看起來不太強勁。」