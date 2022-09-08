歐洲央行升息3碼力抗通膨 拉加德暗示還有更多次升息

歐洲央行（ECB）周四（8 日）公布最新利率決議，大幅升息 3 碼（75 個基點），符合市場預期，並為確保通膨回到央行的 2% 水準，暗示後續可能進一步升息。上次歐洲央行如此大幅度升息是在 1999 年。

歐洲央行升息 3 碼後，邊際貸款利率為 1.5%，主要再融資利率仍為 1.25%，存款機制利率為 0.75%。

值得注意的是，這次升息後存款機制利率自 2012 年 7 月以來首次為正，象徵歐洲央行繼 7 月會議「一步到位式」退出負利率後，本月再次朝向「利率正常化」的時代大步邁進。與此同時，歐洲央行的疫情緊急購債計畫（PEPP）的資產購買步伐將至少持續到 2024 年底。

歐洲央行聲明指出，管理委員會未來的政策利率決定將繼續依賴於數據，並遵循逐次會議決定的方式，也預料在未來幾次會議上將進一步升息。

此外，歐洲央行也大幅上調通膨預期預估 2022 年歐元區調和消費者物價指數（CPI）為 8.1%，先前預估 6.8%；預估 2023 年 CPI 為 5.5%，先前預估為 3.5%；預估 2024 年 CPI 為 2.3%，先前預估為 2.1%。

本周以來，隨著歐洲經濟狀況越來越不妙，市場一度懷疑歐洲央行這次是否會升息 3 碼，儘管歐元區經濟可能在今年冬季陷入衰退，但歐洲央行仍將抗擊通膨列為優先事項。

不過，歐洲央行本次聲明未提及先前提出的反金融分裂工具──「保護傳導工具」（Transmission Protection Instrument，TPI），也並未提到縮表計畫。先前歐洲央行鷹派管委會委員 Klaas Knot 表示，今年年底前討論縮表為時過早。

拉加德記者會繼續放鷹 稱未來還有幾次升息

歐洲央行總裁拉加德在記者會上繼續放鷹。(圖片：AFP)

歐洲央行總裁拉加德在稍晚的記者會上繼續放鷹，她表示未來將繼續升息，加上本次升息，升息次數可能會大於兩次但小於五次，不過升息 3 碼可能不會成為常態。

拉加德預估，短期內通膨將繼續攀高，與此同是預料經濟成長速度將在短期內甚至是整個 2023 年顯著下調。

對於歐元近期持續貶值，她表示歐洲央行正密切關注，但不會以歐元匯率為目標，結構性政策應只在提高歐元區的成長潛力並支持其韌性。

在拉加德接受媒體採訪之際，交易員上調歐洲央行 10 月升息的押注，預估升息 3 碼的可能性為 40%。