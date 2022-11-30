〈陸港盤後〉市場持續關注中國經濟重啟路徑 A股三大指數小漲

中國 A 股三大指數周三（30 日）收盤小漲，滬指漲 0.05%，投資人持續關注中國政府經濟重啟路徑，鄭州、北京等地政府陸續宣布允許部分人員不必參加全民核酸檢測，廣州海珠區也宣布部分密切接觸者可居家隔離，成為官方回應「白紙運動」的最新跡象。

滬指周三收盤漲 0.05% 報 3,151.34 點，深成指漲 0.18% 報 11,108.50 點，創業板指漲 0.24% 報 2,345.31 點；兩市成交額合計人民幣 9,317 億元。

汽車、旅遊、汽車零件、機場航運、煤炭等類股走高，醫療服務、生物製品、建築建材等族群齊跌。

香港恒生指數收盤大漲 2.16%，恒生科技指數勁揚 2.77%。

隨著中國政府放寬一些強硬防疫措施，本月來投資人對中國資產的信心回升。北京調整政策，激起人們的希望，即中國政府正在為「清零」政策退場奠定基礎。

上海《第一財經》報導，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部在致全體市民公開信中表示，經專家分析研判，周二 24 時起，除高風險區外，其他區域解除「流動性管理」，改常態化疫情防控。該公開信提及，除高風險區外，長期居家老人、每日上網課學生、遠距上班者等無社會面活動人員，如無出行需求，可不做核酸檢測。

周三上午 10 時左右，北京大興區也發布通知，表示長期居家老人、每日上網課學生、嬰幼兒、遠距上班者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可不參加每日核酸檢測，以降低感染風險，妥善運用核酸檢測資源。

廣州海珠區周三下午則發布公布，表示密切接觸者原則上集中隔離，但符合居家隔離條件的密切接觸者，可居家隔離。

海珠區周二晚間爆發警民衝突，推特帳號「李老師不是你老師」發布的最新影片顯示，有人朝向警方投擲玻璃瓶，並獲附近居民鼓掌叫好，接著警方朝小巷內民眾投擲催淚彈，白色煙霧隨即在巷中蔓延。

Pepperstone 集團研究部主管 Chris Weston 在一份報告中寫道：「從消息面來看，局勢仍不穩定。市場普遍共識仍是明年 3 月『兩會』後，中國將真正啟動經濟解封，但路徑很可能是非線性。」