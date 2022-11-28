不忍了！中國「清零」引發眾怒 北京、上海等地掀抗議潮

中國上海、北京等地民眾周日（27 日）走上街頭舉行抗議活動，原因是被政府管控逾百日的新疆烏魯木齊，上周四發生住宅大樓火災，但社區防疫圍欄阻擋消防車，導致十人命喪火窟，引發眾怒。

上海抗爭群眾上周六高喊「習近平下台」、「共產黨下台」後，上海市政府周日在烏魯木齊中路等部分人聚集地點部署大批警力，甚至把「烏魯木齊中路」路牌拆走。

北京、武漢等地也爆發抗議活動，這是習近平掌權十年來未曾見過的全國性抗議活動。

受此影響，香港國企指數周一盤中重挫逾 3%，本月來漲幅縮小至不到 17%，離岸人民幣兌美元匯價也大跌 0.9%。

烏魯木齊 8 月以來就處於嚴格封控之下。上周四當地一棟高樓傳出火警，造成十人身亡、九人受傷慘劇。事發後，輿論將矛頭指向封控措施，指控社區防疫圍欄導致消防車無法即使救火，最終這場大火奪走十條人命。

幾小時內，該消息在網上傳開，且從周五起，網上開始流傳北京等城市民眾與當地官員對峙的影片，這些地方官員試圖設置防疫圍欄。

對此，北京市政府周日宣布，臨時管控時間原則上不超過 24 小時，並嚴禁採取硬質隔離、圍擋等措施，嚴禁封堵消防通道、單元門、小區門。

與此同時，上海市商務委表示，為進一步做好商業場所疫情防控工作，從周二零時起，進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨公司）、超市、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，須持有 48 小時內核酸檢測陰性證明。

深圳市政府則倡導周一至周五市民居家辦公，下令黨政機關、事業單位、國企工作人員限流返崗上班，儘量遠距上班，減少單位群聚性活動，最大限度減少人員流動。