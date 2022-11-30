終於不用做核酸了！鄭州、北京、廣州允許部分人員不必參加全民檢測

鄭州、北京等地政府宣布，允許長期居家老人、遠距上班者等人員，若無外出需求，可不必參加全民核酸檢測，成為官方回應「白紙運動」的最新跡象。

上海《第一財經》報導，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部在致全體市民公開信中表示，經專家分析研判，周二（29 日）24 時起，除高風險區外，其他區域解除「流動性管理」，改常態化疫情防控。該公開信提及，除高風險區外，長期居家老人、每日上網課學生、遠距上班者等無社會面活動人員，如無出行需求，可不做核酸檢測。

鄭州市政府上周五啟動五天「流動性管理」，要求民眾非必要不外出，並聲稱當地疫情處於高峰震盪階段，新增社會面病例仍多。

周三上午 10 時左右，北京大興也發布通知，表示長期居家老人、每日上網課學生、嬰幼兒、遠距上班者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可不參加每日核酸檢測，以降低感染風險，妥善運用核酸檢測資源。

與此同時，廣州越秀和荔灣區周三繼續允許無社會面活動的人員，可不參與全民核酸篩查，連續第三天採取上述做法。政府官員說，長期居家長者、遠距上班者、上網路課程的學生，若沒有外出需求，不必參加核酸篩檢，以降低染疫風險。

廣州剩下的九個區，目前尚未發布相關通知。不過，住在廣州海珠區的馬女士表示，周三上午 8 點多，她已收到學校老師發布的通知，表示上網課學生、居家辦公教職人員等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可不用參與全員核酸檢測。

近日上海、北京等地民眾走上街頭，舉行抗議活動，原因是被政府管控逾百日的新疆烏魯木齊，上周四發生住宅大樓火災，但社區防疫圍欄阻擋消防車，導致十人命喪火窟，引發眾怒。

中國爆發「白紙運動」後，中國政府在周二表示，封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便，政府官員並宣示要整治地方政府層層加碼。