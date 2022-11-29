中國爆「白紙運動」後 官方定調：封控要「快封快解、應解盡解」

中國爆發「白紙運動」後，中國政府周二（29 日）表示，封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便，政府官員並說，將加快老年人疫苗接種腳步。

國家衛健委發言人米鋒周二在國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前各地正在抓實抓細做好疫情防控，要根據檢測、流調結果，做好風險研判，精準判定風險區域；封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便。

國家疾控局監督一司司長程有全在記者會上說，近期民眾反映的問題，主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視民眾訴求，有的地方隨意擴大管控區域，一封了之，有的封控後，長時間不解封，有的地方未經批准，動不動就「靜默」。

因此，程有全說，各地政府要進一步加強高低風險區劃分標準培訓 不得隨意擴大高風險區。

與此同時，程有全表示，二十條優化措施，每條措施都有充分科學依據和證據支撐，應當堅持第九版，落實二十條。人民日報、新華社、央視等三大央媒周二也齊發聲，新華社更一口氣連發三篇時評，力挺疫情防控。

國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅則表示，接種疫苗可有效降低重症和死亡風險，建議符合接種條件的民眾，特別是老年人，應儘快打新冠疫苗。

國務院同日發布《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，表示將加快提升 80 歲以上人群接種率，繼續提高 60-79 歲人群接種率。目前 60 歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過 90%。