亞諾法新冠疫苗與日本合作 有望1-2年展開人體試驗

生技廠亞諾法 (4133-TW) 透過旗下 circRNA 技術平台，開發出一系列新冠疫苗，並與日本研究團隊合作開發，有機會 1-2 年進入人體臨床試驗，未來則傾向授權給其他藥廠，挹注長期營收。

亞諾法利用 RNA 載體開發成疫苗，並進一步建構出 circRNA 技術平台，目前研發出 circRNA 新冠疫苗、mRNA omicron 疫苗、肝癌治療與攝護腺癌疫苗，董事長黃韋伯提到，circRNA 新冠疫苗在動物試驗中，低劑量有較佳的免疫效果與綜合性抗體，mRNA omicron 疫苗低劑量也有明顯綜合效果。

根據亞諾法規劃，由於公司資源有限，目前新冠疫苗已與日本政府研究團隊合作，藉由日本團隊資金執行後續試驗開發，包括臨床前研究、gmp 認證等，預計一年半至兩年後，可啟動人體一、二期臨床試驗。

黃韋伯認為，與日本政府研究團隊合作對公司有利，一旦疫苗開發至一定階段後，不排除授權給當地藥廠，藉此將帶來長期營收貢獻、權利金收入等。

黃韋伯表示，雖然全球疫情趨緩，不過未來疫情仍需要有技術平台來因應，因此疫苗仍是有必要，加上國際大廠持續開發相關疫苗，整體疫苗需求存在。另外，mRNA 疫苗目前還缺乏長期副作用的數據，預計還需要等 5-10 年。

展望明年，亞諾法表示，今年在產品組合優化、費用控制、匯率等因素下，對於公司營運都有利，動能有望延續至明年，不過明年一月才會掌握訂單能見度，預期在費用控制得宜下，力拚明年營運成長。

亞諾法前三季稅後純益 6303 萬元，年增 111.5%，每股純益 1.04 元；10 月營收 4304 萬元，月增 47.62%、年增 48.39%；前 10 月營收 3.47 億元，年減 9.59%。