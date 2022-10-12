〈浩鼎法說〉新冠疫苗試驗雙軌並進 年底申請一期臨床

浩鼎 (4174-TW) 近期拓展第二代產品線，包括新冠疫苗、抗體小分子藥物複合體 (ADC) 與細胞療法，董事長張念慈今 (12) 日表示，自主開發的新冠疫苗將採雙軌模式，其一是年底前申請台灣人體試驗，另外則是向 WHO 旗下組織 CEPI(流行病預防創新聯盟) 申請臨床贊助費用。

浩鼎開發出的新冠疫苗 BCVax 是利用 Delta 棘蛋白抗原搭配 ISCOM 佐劑，該疫苗屬於傳統蛋白疫苗，安全性較高，同時具有廣效性，對於 Omicron、Alpha、Beta、Delta 等多病毒株引發中和效果，此外，佐劑可引發抗體反應、引起 T 細胞讓體內對病毒有記憶點。

張念慈補充，相較於 Mrna 疫苗需要冷鏈低溫運送，其開發的新冠疫苗可保存在 2-8 度，有助儲存與運送等；另外，目前也開發出冷凍乾燥劑型，可保存在 40 度以下，對於第三世界國家也容易使用，可快速達到疫苗普及性。

浩鼎新冠疫苗臨床試驗採雙軌模式，分別為年底前在台灣提出臨床試驗申請並展開一期臨床，預計收未打過疫苗、追加劑 (第三、四劑) 等受試者，分析疫苗對抗病毒的情況，以及向 WHO 旗下組織 CEPI 申請贊助費用，並攜手合作展開臨床。

張念慈說，由於 CEPI 積極尋找穩定性佳的疫苗，並將提供第一階段 2500 萬元費用，總贊助金額 7-8 億元，而公司開發的疫苗符合其標準，預計下個月會與 CEPI 開會。

外界認為，新冠疫苗已成藍海市場、商機有限，對此，張念慈回應，不贊同外界說法，由於目前許多疫苗是拿到 EUA(緊急使用授權)，不是正軌的藥證，而浩鼎的新冠疫苗在廣效、穩定性方面都比其他疫苗好，且生產不是問題。

此外，新冠病毒可能流感化，呈現傳染性強、不致命，加上目前的 Mrna 疫苗效力時間僅 3-6 個月還有許多改善空間，包括廣效性、劑量、穩定性等。