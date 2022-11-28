醫揚三產品獲台灣精品獎 全年營收估創新高

醫揚科技 (6569-TW) 輕量型醫療影像人工智慧運算平台 (ACCEL-JS500) / 人工智慧擴增實境影像運算平台 (ACCEL-VM500) / 醫療級熱插拔智慧行動電源 (UPower-Pro43) 以專業創新的技術榮獲第 31 屆台灣精品獎。

醫揚產品除了獲得精品獎評審高度肯定外，10 月合併營收 1.47 億，年增 17.94%，第四季營收將超越第三季，全年營收有望超越 15 億創歷史新高。

醫揚具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗。主要產品以銷售歐美醫療院所等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距軟硬體整合平台，讓科技能夠在民眾最需要的時刻應用得上，並持續優化。

隨著全球醫療電子化與行動化的趨勢，醫揚旗下 AI 產品輕量型醫療影像人工智慧運算平台 (ACCEL-JS500)，支援 NVIDIA Jetson AGX Xavier 人工智慧邊緣模組，提供高達 32 TOPS AI 運算效能，由於具備易清潔、散熱效能大等優勢，加上尺寸僅手掌大小，可依照使用者不同情境與醫療設備進行整合。

醫揚人工智慧擴增實境影像運算平台 (ACCEL-VM500), 支援超高階 RTX A6000 顯示卡，以及英特爾最新世代超高階運算晶片來執行超高處理效能做即時性的運算。整合各種不同的影像截取介面，並透過擴增實境演算法軟體協助醫生做精準醫療的手術執行。

醫揚研發熱插拔電池技術超過 8 年，在全球 1,000 多家醫院銷售了近 20 萬顆電池，證明了其技術的成熟。醫揚醫療級熱插拔智慧行動電源 (UPower-Pro43) 聘請澳洲知名設計公司在其外觀設計中加入了許多獨特的功能，兩槽和四槽設計為用戶端提供了更大的靈活性，未來的設計將專注於電池數據分析，為用戶提供更多數據信息並協助醫療設備管理。

近年人工智慧 (AI) 科技與醫療應用結合，期望以精準醫療提升醫病品質。身為醫療電腦產業的領頭羊，醫揚科技運用本業核心職能，與 Intel, NVIDIA 等 AI 技術大廠合作研發醫療 AI Rrady 技術平台貢獻社會與世界未來的需求。並透過產品、服務與創新來回饋社會，提升企業品牌形象，經營價值與國際競爭力。