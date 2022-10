施打高端新冠疫苗赴日有解 年底前免費提供PCR

高端疫苗 (6547-TW) 新冠疫苗未列入 WHO 緊急使用清單 (EUL),施打該疫苗的遊客入境日本須補打其他疫苗或自費進行 PCR,引發爭議。對此,高端今 (24) 日聲明表示,預計年底前免費提供 PCR 檢測服務。

高端指出,台灣共有 5 款新冠疫苗上市施打,累計疫苗接種總人次約 6300 萬,其中高端新冠疫苗接種人次約 306 萬。根據疫情指揮中心推估,12 月底前全國約有 8 萬人前往日本,而接種高端疫苗人次比例占 4.9%。

高端強調,已規劃足夠檢測量能,將與北、中、南各一家醫療院所合作,自本週五 (28 日) 至年底免費提供 PCR 檢測,服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本的民眾,將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點,確認細節後近期將公佈於公司網站。

高端新冠疫苗屬於副作用低的次單位蛋白疫苗,至今已執行多項臨床前及 9 項臨床研究,公開發表 16 篇論文,通過同儕審查發表於國際性期刊的論文 10 篇,安全性及有效性受到國際專家肯定。

不過台灣非 WHO 會員國,列入疫苗緊急使用清單 (EUL) 須有 WHO 認可的藥監機關支持,因此公司除了向澳洲藥監主管機關 (TGA) 申請澳洲緊急使用許可外,並透過 TGA 協助,已正式向 WHO 提出申請。

高端指出,疫苗為對抗新興及未知傳染病的重要武器,也是國安產業重要的一環。國產疫苗開發不易,公司已建立穩定新冠疫苗開發及生產平台,可因應疫情變化持續開發各變異株之次世代疫苗,以協助國家防疫及儲備戰略物資。