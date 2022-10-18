國訓開打東洋細胞流感疫苗 強化選手防護力

台灣東洋 (4105-TW) 上 (9) 月 19 日宣布與中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee 合作，由台灣東洋提供 1,000 劑細胞流感疫苗予體育界，希望一起提升選手保護力備戰明年杭州亞運。日前台灣東洋臉書就分享他們委託高雄沐仁耳鼻喉科診所，前進國家運動訓練中心為選手、為公衛「注」入一臂之力。

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在中華奧會協助以及高雄沐仁診所支援下，台灣東洋順利於 12 日在國訓中心開設細胞流感疫苗接種站。國訓中心執行長李文彬表示，感謝中華奧會與台灣東洋攜手合作，讓選手在面對不容小覷的雙疫情威脅時，可以有更多保護自己的選擇。

沐仁診所院長鄭仁信表示，在 COVID-19 疫情期間，民眾都很謹守各項防疫措施，也因此其他常見的社區感染症都明顯減少，這是好事。但這時「免疫負債」就會出現，大家對於現在正流行的各種病毒沒有充足的抵抗力，造成各種感冒、腸胃炎的患者反彈性的大幅增加。尤其進到後疫情時代，民眾的防疫作為等級也會慢慢降低，這時傳染病就容易重現江湖，因此第一線的醫師都很擔心可能來臨的流感大流行。

鄭仁信院長進一步指出，今年流行的是 H3N2 病毒株，而 H3N2 病毒株非常容易變異，雞蛋培養製造的疫苗會有雞蛋適應性，會影響抗原的精準度與疫苗的有效性，而細胞培養疫苗沒有變異問題，較能精準地提供好的保護力。鄭仁信院長除呼籲民眾接種流感與新冠疫苗外，也提醒民眾勤洗手、戴口罩、落實防疫作為，對健康生活都有幫助。

台灣東洋的細胞流感疫苗除成人可以接種，今年還獲食藥署批准擴大適應症至 6 個月大以上嬰幼兒，另外，考量年底雙疫情威脅與國人需求，台灣東洋更在自費疫苗備貨量增至 20 多萬劑，為近年最多。

台灣東洋代理的細胞流感疫苗品質屢獲政府肯定，公費訂單連年成長，從 2020 年的 55 萬劑、2021 年 89 萬劑，今年更突破百萬達 113 萬劑，得標比重提升至 17.9%，年增 3.9 個百分點，營收貢獻 2.73 億元。無論自費和公費疫苗超過半數會在 10 月入帳，將成今年第 4 季業績重要的成長動能。