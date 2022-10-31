高端新冠疫苗採購價 平均每劑含稅840元

高端 (6547-TW) 新冠疫苗風波延燒，今 (31) 日公布疫苗採購價格為平均每劑價格含稅 840 元，並強調採購合約與疾管署直接簽訂，無價差或佣金等任何不法情事。

高端與疾管署簽訂「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，總價金為 40.3 億元、交貨數量合計 500 萬劑，其中包含因獲得研發補助金，回饋贈送給疫管署的 20 萬劑。

公司強調，此合約除了疫苗成品交貨外，價金還包含疫苗的檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，以及疫苗交付至終端的全項所有相關費用。

疫苗單價方面，高端表示，當時全球疫情導致疫苗空針與原物料短缺，因此疫苗供應有兩種劑型，分別為「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」；單劑量採購數量為 200 萬劑，每劑價格 881 元 (含稅)、多劑量採購數量為 280 萬劑，每劑 810 元 (含稅)，另外贈送的 20 萬劑則以多劑型包裝供應。若扣除贈送的疫苗，以 480 萬劑疫苗來估算，每劑平均價格約 840 元 (含稅)。

高端表示，依照公司財報認列，新冠疫苗銷售淨額為 40.3 億元，扣除營業稅及部分批次延遲交貨扣款，累計至今年上半年的營收合計 36.2 億元，預計總認列營收約為 36.4 億元，此實際營收認列與合約履行的價金一致。

高端強調，此採購合約是與疾管署直接簽訂，並無價差或佣金等任何不法情事，此外疫苗採購案履約執行，皆依照合約規範進行。為避免外界因不當臆測而誤解，因此公開資訊。