〈美股早盤〉投資人靜待Fed會議紀要出爐 主要指數走高 道瓊漲逾100點

投資人靜待美國聯準會（Fed）公布 11 月會議紀要，以便清晰了解其貨幣政策前景，同時尋找 Fed 升息步伐可能放緩的潛在跡象，美股主要指數周三（23 日）開低走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指漲逾 60 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.5%。

由於周四（24 日）是美國感恩節假期休市，因此美國初領失業金人數提前至周三公布。最新數據顯示，上周經調整後初領失業金人數報 24 萬人，創 3 個月新高，較修正後前值 22.3 萬增加 1.7 萬人，超乎市場預期的 22.5 萬人。儘管數據透露就業市場降溫跡象，但也不意味著出現實質性轉變，就業市場仍然吃緊。

此外，同日公布的美國 10 月耐久財月增率初值報 0.1%，低於預期的 0.4% 和前值 0.3%。稍晚美國 11 月採購經理人指數（PMI）初值、密大消費者信心指數終值也將陸續揭曉。

最重要的是，Fed 前次會議紀要將於台灣時間周四凌晨三點公布，投資人將從中尋找升息步伐可能放緩的潛在跡象。有部分人預估，低於先前預期的通膨可能促使 Fed 最快在 12 月的會議上調整升息幅度。

歐洲市場方面，歐元區 11 月綜合 PMI 初值從上月的 47.3 微幅升至 47.8，優於市場預期的 47，給預期中的經濟衰退帶來一線希望程度，衰退程度可能較輕，不過該數值仍低於 50 的榮枯線下且連續第五個月萎縮。

數位資產方面，比特幣價格連續兩日反彈，升破 1.6 萬美元大關，推動加密或幣相關股票如 Coinbase(COIN-US) 等盤前上漲，不過投資人依然留意 Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝國崩潰是否在幣圈有蔓延的跡象。

能源方面，七國集團（G7）考慮對俄羅斯原油實施價格上限，未來可能採行一年調整數次的方式，而非每月更動價格上限水準，國際油價紛紛走跌。

截至台北時間周三（23 日）22 時許：

圖：鉅亨網

焦點個股：

Deere(DE-US) 早盤上漲 6.16%，至每股 442.22 美元

Deere & Co 受惠農業和建築設備價格上漲加速了強勁的銷售，上季獲利優於預期，同時看好明年淨利成長。Deere 上季淨銷售額增至 143.5 億美元，高於 Refinitiv 預期的 133.9 億美元；淨利成長 75% 至 22.5 億美元，合每股 7.44 美元，高於市場普遍預期的每股 7.11 美元。

惠普 (HPQ-US) 早盤上漲 1.95%，至每股 29.95 美元

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 儘管上次財報表現略優於市場預期，但本季與全年財測令人失望，反映低迷不振的 PC 需求將削弱利潤，同時宣布未來三年於全球裁員 10%。該公司上季營收年減 11.2% 至 148 億美元、稀釋後每股獲利年減 10% 至 0.85 美元，兩者略高於分析師預估的 146.9 億和 0.84 美元。

展望未來，惠普預估全年按非一般會計準則 (Non-GAAP) 每股獲利落在 3.20 美元至 3.60 美元，低於市場預期的 3.62 美元。此外，作為撙節措施的一環，惠普計劃 2025 會計年度前在全球裁員 4000 至 6000 人，預估每年可為公司省下至少 14 億美元的營運成本。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.51%，至每股 174.17 美元

花旗分析師麥可立 (Itay Michaeli) 周三將特斯拉的評等從「賣出」調升至「中性」，認為該公司的市值從 2021 年 11 月的高位回落超過 6000 億美元，這幾乎是跌過頭了。

麥可立在給客戶的報告中寫道：「我們認為年初至今的回跌已經平衡了近期的風險回報。」

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月耐久財訂單月率初值報 0.1%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 10 月核心耐久財商品訂單月率報 0.5%，預期 0.1%，前值 - 0.9%

美國上周初領失業金人數報 24 萬人，預期 22.5 萬人，前值 22.3 萬人

美國上周續領失業金人數報 155.1 萬人，預期 151.7 萬人，前值 150.3 萬人

美國 11 月製造業 PMI 初值預期 50，前值 50.4

美國 11 月服務業 PMI 初值預期 47.9，前值 47.8

美國 11 月綜合 PMI 初值預期 48，前值 48.2

美國 11 月密大消費者信心指數終值預期 55，前值 54.7

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，投資人靜待 Fed 會議紀要出爐，尋找央行是否升息步調過快，或者有更多官員支持放緩升息節奏而不支持終點利率高於先前預估。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 日前表示，投資人應該替明年的「極端波動」做好準備，因為美國經濟將經歷上世紀 40 年代那種盛衰交替的通膨周期。

Wilson 將美國當前的通膨周期與第二次世界大戰後深植於經濟中的需求驅動型通膨進行比較，並點評說：「我們不認為現在是 70 年代，我們認為更像是 40 年代，這是一個繁榮到蕭條的過程。」