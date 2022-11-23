美國上周初領失業金人數升至24萬 創3個月新高

美國勞工部周三（23 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 24 萬人，創 3 個月新高，較修正後前值 22.3 萬增加 1.7 萬人，超乎市場預期的 22.5 萬人。儘管數據透露就業市場降溫跡象，但也不意味著出現實質性轉變，就業市場仍然吃緊。

截至 11 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24 萬人，高於市場預期的 22.5 萬人，修正後前值報 22.3 萬人，4 周移動平均值報 22.67 萬人。

截至 11 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 155.1 萬人，較上周修正後的 150.3 萬人增加 4.8 萬人，高於市場預期的 151.7 萬人，4 周移動平均值報 150.97 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

近期宣布裁員或凍結招聘的大型科技公司越來越多，從亞馬遜 (AMZN-US) 到臉書母公司 Meta(META-US)，再到個人電腦（PC）製造商惠普(HPQ-US)，惠普本周表示將裁員至多 6,000 人。

然而經濟學家們認為，科技行業的裁員不會成為拖累就業市場和整體經濟的主因，他們指出，在新冠疫情過後，由於勞動力難尋，科技和房產業以外的企業正在囤積人力。

華爾街分析師也敦促不要對上周初領失業金人數增加過度解讀，同時指出該資料在年底假日季開始時往往波動較大，因企業暫時關閉或放緩招聘。

花旗駐紐約分析師 Isfar Munir 表示，科技業裁員無疑推升初領失業金人數，儘管這可能被解讀為就業市場走軟證據，但季節波動因素仍給該數據帶來很大影響，在明年 1 月之前可能很難區分季節性與裁員的影響。

Brean Capital 資深經濟顧問 Conrad DeQuadros 說，未來幾周應密切關注初領失業金人數，判斷人數上升是否為季節性因素影響，進而確認就業市場是否確實冷卻。