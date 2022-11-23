鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀要 惠普宣布未來三年全球裁員10%

美股重要看點：
美聯準會 (Fed) 將公布會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 3.772%。美股期貨週三 (23 日) 上升，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.13%。
聯準會在 11 月 1 日至 2 日的會議上，如預期連續第四次升息 0.75 個百分點，將聯邦基金利率提升至 3.75% 至 4% 的目標區間。
市場最初對聯準會意識到有必要放慢未來升息步伐的建議表示歡迎，但主席鮑爾後續的發言打壞市場情緒，主要是因為他誓言要讓通膨回到 2% 的聯準會目標，這可能使終端利率高於市場原本預估的 4.5%。
最新的會議紀要可能會揭示聯準會對貨幣政策「滯後」，及其對經濟影響的擔憂程度
堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，美國家庭仍持有自疫情以來累積的大部分儲蓄，代表 Fed 可能需要升息到較高水準並保持較長一段時間，才能成功抑制消費者需求，進而壓低通膨。
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (22 日) 重申，降低通膨對 Fed 來說仍至關重要，將利用 Fed 的工具來完成這項工作。
《彭博》宏觀策略師 Simon White 撰文指出，由於聯準會緊縮政策加劇家庭的利率負擔，導致過剩儲蓄已經迅速下降，凸顯 Fed 鷹派情緒可能已經見頂。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數上漲 397.82 點，或 1.18%，收 34,098.1 點。
- 那斯達克指數上漲 149.9 點，或 1.36%，收 11,174.41 點。
- 標普 500 指數上漲 53.64 點，或 1.36%，收 4,003.58 點。
- 費城半導體指數上漲 81.0 點，或 3.03%，收 2,756.8 點。
今日重要總經數據：
- 美國 11 月製造業 PMI，預估 49.9，前值 50.4
- 美國 11 月服務業 PMI，預估 47.7，前值 47.8
- 美國 11 月密西根大學消費者信心指數終值，預估 55，前值 59.9
重要個股動態：
1. 惠普 (HPQ-US)
個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 周二 (22 日) 盤後公布上季財報略高於預期，但本季與全年財測令人失望，反映低迷不振的 PC 需求將削弱利潤，公司並宣布未來三年於全球裁員 10%。
作為撙節措施的一環，惠普計劃 2025 會計年度前在全球裁員 4000 至 6000 人，預估每年可為公司省下至少 14 億美元的營運成本。截至 2021 年 10 月，惠普共計有 5.1 萬名員工。
2. 蘋果 (AAPL-US)
彭博周二（23 日）報導，隨年底假日購物季開跑，蘋果 iPhone 14 Pro 的收貨等待時間正升至分析師所說的創紀錄水準，可能讓蘋果手機銷售在旺季不旺，並破壞其股價漲勢。
根據蘋果官網數據，周二在美國下單的用戶將於 12 月 30 日聖誕節後在紐約收到 iPhone 14 Pro。根據瑞銀（UBS）數據，截至上周 iPhone 14 Pro 等待時間約為 34 天，接近歷史新高。蘋果發言人對等待時間不予置評。
3. Meta(META-US)
美國新聞網站 The Leak 周二（22 日）援引臉書母公司 Meta Platforms 內部人士消息報導，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於明年辭職，消息一出後 Meta 股價短線漲逾 1%，但隨後 Meta 發言人推特闢謠稱內容不實。
媒體分析，儘管近年來祖克柏遇到的類似壓力一直都在，包括過去幾年美國政府對 Meta 的反壟斷調查等，但他對公眾關於元宇宙、VR 技術興趣的高估可能是令 Meta 走出祖克柏時代的最後一根稻草。