鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀要 惠普宣布未來三年全球裁員10%

美股重要看點：

美聯準會 (Fed) 將公布會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 3.772%。美股期貨週三 (23 日) 上升，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.13%。

聯準會在 11 月 1 日至 2 日的會議上，如預期連續第四次升息 0.75 個百分點，將聯邦基金利率提升至 3.75% 至 4% 的目標區間。

市場最初對聯準會意識到有必要放慢未來升息步伐的建議表示歡迎，但主席鮑爾後續的發言打壞市場情緒，主要是因為他誓言要讓通膨回到 2% 的聯準會目標，這可能使終端利率高於市場原本預估的 4.5%。

最新的會議紀要可能會揭示聯準會對貨幣政策「滯後」，及其對經濟影響的擔憂程度

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，美國家庭仍持有自疫情以來累積的大部分儲蓄，代表 Fed 可能需要升息到較高水準並保持較長一段時間，才能成功抑制消費者需求，進而壓低通膨。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (22 日) 重申，降低通膨對 Fed 來說仍至關重要，將利用 Fed 的工具來完成這項工作。

《彭博》宏觀策略師 Simon White 撰文指出，由於聯準會緊縮政策加劇家庭的利率負擔，導致過剩儲蓄已經迅速下降，凸顯 Fed 鷹派情緒可能已經見頂。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月製造業 PMI，預估 49.9，前值 50.4

美國 11 月服務業 PMI，預估 47.7，前值 47.8

美國 11 月密西根大學消費者信心指數終值，預估 55，前值 59.9

重要個股動態：

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 周二 (22 日) 盤後公布上季財報略高於預期，但本季與全年財測令人失望，反映低迷不振的 PC 需求將削弱利潤，公司並宣布未來三年於全球裁員 10%。

作為撙節措施的一環，惠普計劃 2025 會計年度前在全球裁員 4000 至 6000 人，預估每年可為公司省下至少 14 億美元的營運成本。截至 2021 年 10 月，惠普共計有 5.1 萬名員工。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周二（23 日）報導，隨年底假日購物季開跑，蘋果 iPhone 14 Pro 的收貨等待時間正升至分析師所說的創紀錄水準，可能讓蘋果手機銷售在旺季不旺，並破壞其股價漲勢。

根據蘋果官網數據，周二在美國下單的用戶將於 12 月 30 日聖誕節後在紐約收到 iPhone 14 Pro。根據瑞銀（UBS）數據，截至上周 iPhone 14 Pro 等待時間約為 34 天，接近歷史新高。蘋果發言人對等待時間不予置評。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國新聞網站 The Leak 周二（22 日）援引臉書母公司 Meta Platforms 內部人士消息報導，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於明年辭職，消息一出後 Meta 股價短線漲逾 1%，但隨後 Meta 發言人推特闢謠稱內容不實。

媒體分析，儘管近年來祖克柏遇到的類似壓力一直都在，包括過去幾年美國政府對 Meta 的反壟斷調查等，但他對公眾關於元宇宙、VR 技術興趣的高估可能是令 Meta 走出祖克柏時代的最後一根稻草。