美前財長：Fed面臨通膨、衰退雙重風險 美國利率不會超過5%

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，由於聯準會 (Fed) 同時面臨高通膨和經濟成長放緩的雙重風險，須設法從中找到平衡點，利率應該不會超過 5%。

桑默斯表示，Fed 需要展現靈活性，以便在抑制物價之際，不會使美國經濟陷入深度衰退。

他指出，市場認為，有鑒於所有不確定性原因，他們對於 Fed 接下來的行動充滿不確定。他認為預測者應該保持謙卑，而 Fed 則應該明確說明政策彈性。

桑默斯預計，利率不會升破 5%，除非通膨率遠高於 2% 的目標，同時利率也不會低於 2%，除非經濟相當疲軟。

近日 Fed 多名官員發言強調升息重要性，克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 重申，降低通膨仍然至關重要，將利用 Fed 工具完成這項工作。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 也表示，美國家庭仍持有自疫情以來累積的大部分儲蓄，代表 Fed 可能需要升息到較高水準並保持較長一段時間，才能成功抑制消費者需求，進而壓低通膨。

橡樹資本聯合創始人霍華馬克斯 (Howard Marks) 則是認為，美國通膨可能已經觸頂，但他預期 Fed 的貨幣政策利率會在未來 5 至 10 年內將保持在 5% 左右。這可能意味著橡樹資本有更多便宜資產可買，也會有更多體質較弱的公司需要援助。

Fed 將在周三盤後公布 11 月會議紀錄，美國在該月連四度升息 3 碼 (75 個基點)，聯邦資金利率目標區間已達 3.75-4.00%。