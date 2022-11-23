日經：中國在電動車等高科技領域的全球市占擴張

中國企業在全球高科技領域的存在感不斷提升，《日本經濟新聞》調查 2021 年的主要產品和服務的全球市占，中國勢力在電動車、電池用途先進材料等 13 種高科技品項的市占率擴大。

這份「主要商品、服務市占調查」，涵蓋全球經濟活動的 56 種重要成品、服務、核心零件、材料，並列出各項市占前五名。結果顯示，在電動車、智慧型手機等成品之外，還有零件、材料等主要 28 個高科技品項當中，中國勢力在 13 個項目的市占擴大，6 個項目的市占下滑，而在剩下的 9 個項目當中則是無法擠進前五名。

中國勢力壯大的情況，以電動車相關項目最為突出。車用電池龍頭寧德時代的的全球市占達 38.6%，和過去 2020 年的市占率相比，高出 12 個百分點以上，如果加上比亞迪，中企全球市占率更達到 46%。

電動車方面，比亞迪全球市占率也超越雷諾 ‧ 日產 ‧ 三菱汽車聯盟，登上第四名。2022 年上半年，比亞迪的電動車銷量只輸給特斯拉 (TSLA-US)，名列第二。

而電池用途的絕緣材料、零件方面，上海能源的全球市占攀升至 28.7%，第二名日本旭化成的市占率只有 10.7%，顯示在電動車產業的上游至下游市場，中國的存在感正在增加。

另一方面，華為基地台雖保住全球市占的冠軍頭銜，但其市占率卻從 38% 降至 34%。

地緣政治風險不斷升溫，供應鏈過度倚賴中國的問題也接連浮現，企業該如何因應成為當前要務。

在全部 56 個調查項目當中，中國企業擠進前五名的共有 32 個項目，其中有 21 個項目的市占擴大，11 個項目下滑。

美國企業在 18 個項目當中排名第一，數量最多；中國企業居次，在 15 個項目當中排名第一。日本企業只在 7 個項目當中排名第一。日本企業奪下全球市占第一的項目，有索尼集團的 CMOS，以及住友化學集團的 LCD 面板用偏光片等。