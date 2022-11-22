日本NTT、南韓SK Telecom兩強合作 將發展6G、元宇宙

日本 NTT 和南韓 SK Telecom 兩家電信業龍頭共同宣布，雙方將於 5G evolution、6G 和元宇宙等領域進行合作。

NTT 和 SK Telecom 未來將促進 5G SA 及毫米波活用、網路節能，以及 O-RAN/vRAN 相關的技術合作；6G 方面，雙方在概念和時間表將進行整合，共同主導標準化和研究開發，期能實現 6G 目標。雙方預定在 2023 年之後共同實施驗證實驗，也會與 IOWN Global Forum 進行合作。

在非通信技術方面，NTT 和 SK Telecom 也將攜手合作。為了強化映像業務的競爭力，將共同製作原創內容。除了將提供各自的平台之外，在元宇宙內容的共同製作以及未來展望，雙方也考慮銜接彼此之間的平台。

NTT Docomo 的代表董事社長井伊基之表示，期盼結合兩家公司的技術和經驗，能夠在全球市場創造出全新服務和商機，也希望能讓更多顧客體驗最新進的感動，希望雙方業務在今後能夠有更進一步的發展。

SK Telecom 社長柳英相表示，這回日韓兩國具有代表性的通信業者，在合作上取得基本共識，意義重大。和 NTT 之間，將繼續在 ICT 領域合作，並致力於創造出成功案例。