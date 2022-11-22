〈美股早盤〉交易員消化Fed官員談話與財報 主要指數漲跌互現

美國聯準會（Fed）官員日前暗示未來將持續升息，但對放緩升息步伐持開放態度，投資人重新調整升息預期並消化官員談話和企業財報，另外百思買（Best Buy）股價走高也幫助投資人緩解中國更嚴厲封控措施對經濟造成影響的擔憂，美股主要指數周二（22 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指跌逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.4%。

市場靜待 Fed11 月會議紀要出爐並從中尋找 Fed 升息步伐，另外也正在評估中國不斷擴大新冠疫情封鎖措施的影響，美股盤前標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨雙雙走高，美元指數、美債殖利率走軟。

Fed 官員基本上皆保持對抗通膨的堅定立場，不過舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，官員需要注意政策變化傳導延遲的狀況，而克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）則表示，她對放緩升息步伐持開放態度。

與此同時，經濟合作暨發展組織（OECD）表示，全球央行必須繼續提高利率，以對抗不斷飆升和普遍存在的通膨，即使全球經濟陷入明顯放緩。OECD 說，物價的意外飆升及其對實質收入的影響正在傷害全球人民，如果政策制定者不採取行動，通膨所造成的問題只會惡化。

能源方面，石油主要出口國沙烏地阿拉伯表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將堅持減產，並可能採取近一步措施平衡市場，平息市場對全球經濟衰退和中國新冠疫情惡化影響石油需求的擔憂。國際油價雙雙漲逾 1.5%。

亞洲市場方面，由於中國每日病毒感染人數攀升至接近歷史新高水準，香港股市走跌。有報導指出，新冠疫情封控措施目前影響中國五分之一的經濟。此外，中概股在美股盤前漲跌互現。

截至台北時間周二（22 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 8.06%，至每股 76.54 美元

百思買第三季業績超過華爾街分析師預期，即使通貨膨脹當頭，但對高價消費電子產品的需求依然強勁。此外，百思買上季同店銷售降幅也小於市場預期，而在折扣守住門市客流量的狀況下，百思買上調全年財測。

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 9.08%，至每股 72.97 美元

視訊會議平台 Zoom Video Communications 上季營收雖符合預期，但營收成長幅度再創歷史新低且全年財測好壞參半，財報消息影響其股價盤前跌逾 9%。Zoom 第三季營收年增 5% 至 11 億美元，符合華爾街分析師預期，每股獲利年減 3.6% 至 1.07 美元，但優於分析師預期的 0.84 美元。公布財報之際，Zoom 下修全年營收展望，但也調升全年獲利預期。

戴爾科技 (DELL-US) 早盤上漲 0.44%，至每股 41.25 美元

戴爾科技（Dell）上季財報表現優於市場預期，顯示使個人電腦 (PC) 買氣陡降，但伺服器和網路設備仍保持成長、減輕衝擊，不過戴爾高層給出本季保守財測。戴爾上季營收減少 6% 至 247 億美元，優於分析師預估的營收 243.7 億美元；淨利暴減 93% 至 2.41 億美元；調整後 EPS 2.30 美元，優於分析師所估的 1.60 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

AJ Bell 投資總監 Russ Mold 表示，Fed 官員談話都牽動市場敏感神經，尤其 11 月的會議紀要公布在即，股票投資人須做好心理準備，因為 Fed 可能表示，儘管 10 月消費者物價指數（CPI）低於預期，但仍會繼續升息對抗通膨。

摩根大通策略師發布報告，呼籲客戶不要增加風險資產曝險，因該類資產可能繼續承壓。策略師表示，包括科技股在內的風險資產將在「區間內交易，下行風險更明顯」而這種狀態可能會保持到 Fed 開始降息為止，而降息可能要等到「明年的某個時候」。