〈財報〉廣告銷售復甦 百度Q3業績超預期

中國搜尋引擎巨擘百度周二（22 日）美股盤前公布第三季財報，受惠線上廣告銷售復甦與雲端運算、人工智慧（AI）業務成長，再加上削減成本提振利潤，營收、獲利表現皆優於預期。百度財報佳績提振其 ADR 盤前漲近 2%。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 盤前上漲 1.79%，每股暫報 96.25 美元。

根據財報顯示，百度 (9888-HK) 第三季（截至 9/30）營收年增 2% 至人民幣 325 億元（以下單位皆同），超乎市場預估的 317.7 億元；按非美國通用會計準則（non-GAAP）歸屬公司淨利潤年增 16% 至 58.9 億元；經調整後營益年增 53% 至 72 億元，遠高於市場預期的 49.3 億元；經調整後 EBITDA 報 88.8 億元，優於預期的 69.3 億元；經調整後每股美國存託憑證（ADS）報 16.87 元，超乎預估的 14.8 元。

圖：百度財報

值得注意的是，non-GAAP 核心營益年增 14% 至 66.5 億元，自 2021 年第二季以來首次實現年成長；non-GAAP 營益率達 26.3%。

核心業務方面，百度第三季核心營收為 252 億元，年增 2%；其中網路行銷營收為 187 億元，年減 4%；非網路行銷營收為 65 億元，年增 25%，主要受到雲端運算和 AI 業務的推動，其中百度智慧雲業務營收年增 24%，另外來自愛奇藝 (IQ-US) 的營收為 75 億元，年減 2%。

圖：百度財報

成本方面，百度第三季的收入成本成長 1% 至 163 億元；銷售、總務和行政支出為 52 億元，年減 29%；研發支出為 58 億元，年減 7%。

活躍用戶方面，截至第三季百度活躍用戶數年增 5% 至 6.34 億；9 月百度應用程式月活躍用戶（MAU）達到 6.34 億，年增 5%。

自駕業務方面，蘿蔔快跑第三季總共提供 47.4 萬次乘車服務，年增 311%，季增 65%；向公眾提供乘車服務次數累積達 140 萬次。另外，第三季百度持有的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資總值為 1,845 億元。

百度大部分的營收來自其搜尋引擎上的廣告，第三季財報顯示該業務已出現復甦跡象。百度、騰訊 (0700-HK)、阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 等競爭對手為對付中國政府的打壓以及新冠疫情帶來的負面影響，紛紛祭出削減成本因應以保持利潤率。

百度、騰訊上季獲利優於預期，表明該產業的縮減成本策略奏效，另外有分析人士預估，北京政府將鬆綁新冠疫情限制，此舉將給中國經濟帶來急需的提振。

彭博分析師表示，騰訊和阿里巴巴亮眼的財報表現已經奠定未來獲利的前景，也透露隨中國政策轉向，該產業最壞的時期已經過去。儘管騰訊「分紅式減持」捨棄美團引發業內其他公司的擔憂，但此舉符合科技減館改革，對核心業務的影響應該是有限的。

瑞穗證券分析師 James Lee 上周在報告中寫道，有鑑於中國新冠疫情持續升溫和風控措施影響消費者與商業活動，預料中國科技產業的復甦曲線將在 2022 年下半年放緩。