〈財報〉PC產業逆風下 戴爾Q3營收獲利跑贏市場預期 但本季財測保守

戴爾科技 (Dell) 周一 (21 日) 盤後公布優於市場預期的財報，顯示即使個人電腦 (PC) 買氣陡降，但伺服器和網路設備仍保持成長，減輕衝擊，盤後一度飛漲，但因戴爾高層本季財測保守，股價轉跌。

戴爾財務長 Tom Sweet 預估，本季 (1 月為止，戴爾 2023 年度第 4 季) 營收最高為 240 億美元，不如分析師平均預測的 249 億美元，不計部分項目 EPS 將介於 1.50-1.80 美元，約符合市場預測的 1.61 美元。

Sweet 說，對新一年度做預測非常困難，因為經濟不確定性正在打壓企業的 IT 支出和意願，「一些客戶最近已經暫緩採購」。

黯淡財測沖淡財報利多，截稿前，戴爾盤後股價下跌約 1.68%，扭轉稍早接近 9% 的漲幅。該股周一稍早收低 2.31% 至每股 41.07 美元。

戴爾財報顯示，在止於 10 月 28 日的 2023 會計年度第 3 季當中，營收減少 6% 至 247 億美元，優於分析師預估的營收 243.7 億美元。淨利暴減 93% 至 2.41 億美元，主因是戴爾為 2018 年爭議性的換股交易訴訟支付 10 億美元和解金，然而調整後 EPS 2.30 美元，優於分析師所估的 1.60 美元。

檢視各部門表現，PC 事業 (即客戶解決方案集團，CSG) 營收年減 17% 至 137.7 億美元。其中，消費者營收驟降 29% 至 30.3 億美元，但略勝市場所估的 29.8 億美元，商業營收下滑 13% 至 107.4 億美元，也略勝市場預測的 105.5 億美元。

另外，「基礎設施解決方案部門」(ISG) 營收年增 12% 至 96.3 億美元，優於分析師所估的 94.8 億美元。其中，伺服器和網路設備營收成長 14%，儲存設備營收增加 11%。

戴爾並非唯一感受到 PC 逆風的業者。顧能分析師 Mikako Kitagawa 表示，經濟和政治上的不確定性，讓愈來愈多企業對 IT 支出更加謹慎，電腦升級預算不被擺在優先事項。

共同營運長 Chuck Whitten 說，未來的市況將持續變化，戴爾將快速因應」。另一位共同營運長 Jeff Clarke 則說，戴爾憑著減少積壓訂單擁有良好的供應鏈管理，對第 3 季財報帶來助益。

戴爾今年來共下跌 27%，遜於標普 500 同期的 17% 跌幅，逼近那斯達克綜合指數的 30% 跌幅。