美股底部何在 大摩與美銀遙指明年第1季

美股近日漲跌互現，從周線來看三大指數上周波動不大。標普 500 指數全周下跌 0.69%，納斯達克 100 指數下跌 1.18%，道指下跌 0.01%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師威爾森 (Mike Wilson) 上周五 (18 日) 表示，「我們正處於最後階段，不過可能非常具有挑戰性。」

他提到，「目前更比較像是一種雙向風險，我們可能會一直處於這種雙向風險中、直到年底。」他認為熊市的最後一步可能會在明年第 1 季到來。

威爾森預計，標普 500 指數「很可能在明年第 1 季的某個時候創下新低」。在大摩提出的美股明年展望中，他預計標普 500 指數將在明年第 1 季下滑到 3000-3300 點之間。

他表示，「就本輪熊市低點而言，3000 點附近是個很好的範圍。」他同時表示，「這個新低點將是一個非常好的買入機會，因為到明年年底，預期 2024 年時企業獲利將真正再次加速成長。」

他說，對明年的企業獲利預期大約提高了 20%。不過他也表示，如果經濟放緩以及通膨下降，獲利率將面臨巨大壓力。

除大摩之外，美國銀行在其研報中也提到類似的看法，標普 500 指數可能在明年第 1 季觸及低點，而後展開反彈。

美銀回顧了標普 500 指數以往的走勢，發現該指數 2022 年的周期性熊市與 1981-1982 年的情況相似。更明確地說，標普 500 指數在 1981 年 8 月、1981 年 12 月和 1982 年 5 月對 40 周移動均線發起的三輪測試，與 2022 年 4 月、8 月以及可能在本月對 40 周移動均線進行測試的走勢十分相似。

美銀指出，標普 500 指數在 1981-1982 年間 3 次在 40 周移動均線遇阻回落，在跌至低點之後便展開反彈，隨後在突破重磅阻力之後迎來大幅上漲。

美銀指出，如果標普 500 指數未能突破 40 周移動均線，那麼它可能會在明年第 1 季跌至低點，下看 3200-3400 點，不過之後可能會迎來更為強勁的反彈。