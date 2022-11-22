〈財報〉電子產品需求不墜 百思買維持假日季業績展望

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 周二 (22 日) 的財報獲利超出華爾街的預期，因為即使通貨膨脹當頭，但對高價消費電子產品的需求依然強勁。

這家消費電子產品零售商今年夏天下修財測，重申對假日季的展望。它現在提高全年財測以反映這股趨勢，並表示預計可比銷售額將下降約 10%。

該公司股價在周二盤前交易上漲超過 7%。

根據 Refinitiv 對分析師的一項調查，與華爾街預期相比，這家零售商在截至 10 月 29 日當季表現如下：

●調整後每股獲利 1.38 美元，高於預期的 1.03 美元

●營收 105.9 億美元，高於預期的 103.1 億美元

雖然百思買上季業績優於預期，但需求已從疫情高峰開始下降，當時消費者在家工作、娛樂和做飯時會到百思買店面購買家庭影院、電腦顯示器、廚房電器等。

第 3 財季銷售額較去年同期的 119.1 億美元下降約 11%。淨利從一年前的 4.99 億美元或每股 2 美元降至 2.77 億美元或每股 1.22 美元。

CEO 貝瑞 (Corie Barry) 表示，假日購物模式也正在轉變為更典型的疫情前模式。她在財報聲明中表示，預計顧客會在黑色星期五、網購星期一和聖誕節前的 2 周內消費更多。

百思買正密切觀察這個假期更加不確定的銷售環境。部分受通膨影響的消費者正在減少可自由支配的物品，並在必需品和體驗上花費更多。今年夏天，該公司與其他零售商一起調降了財測。該公司當時表示，預計截至 1 月的 12 個月期間同店銷售額將下降約 11%。

在百思買警告銷售放緩一個月後，它開始在全美裁員。

然而，到目前為止，該公司的表現已經超出其原本預期。

根據 FactSet 的數據，可比銷售額下降 10.4%，低於分析師預期的下跌 12.9%。這項關鍵指標也稱為同店銷售額，是追蹤線上銷售額和至少開業 14 個月的實體店面銷售額。

百思買沒有提供第 3 季可比銷售額的具體財測，但其財務長比盧納斯 (Matt Bilunas) 警告，降幅可能超過第 2 季的 12.1%。

該公司表示已恢復股票回購，回購計畫在 7 月調降財測時暫停。百思買表示，它計畫今年花費約 10 億美元用於股票回購。

貝瑞表示，該公司正在嚴格控制其庫存，其庫存同比下降 14.7%。該零售商預計需求會下降，並且超過一年前由於供應鏈挑戰而導致發貨提前和延遲時期的水平。

庫存一直是零售業密切關注的指標，因為許多業者都在應對大量不需要的商品，不得不將商品降價、取消訂單或包裝和儲存商品。

今年至今，百思買股價下跌約 30%，表現不及標準普爾 500 指數。該股周一 (21 日) 收於 70.83 美元，下跌近 2%；市值為 159.5 億美元。