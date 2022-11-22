晶片持續短缺 豐田12月全球生產計畫年減6%至75萬輛

豐田周二 (22 日) 宣布，2022 年 12 月的全球生產台數將落在 75 萬輛水準，與本 (11) 月份生產計畫及去年 12 月實際生產台數相比，約減少 6%。車用晶片短缺問題依然持續，日本國內 3 座組裝工廠的部分生產線將實施停工。年度生產計畫仍維持在 920 萬輛。

根據《日本經濟新聞》報導，豐田計畫 2022 年 12 月在全球生產約 75 萬輛汽車；其中，日本國內約 25 萬輛，其他國家約 50 萬輛。該公司曾在 2022 年 9 月宣布，2022 年 10 月到 12 月期間的全球每月平均生產台數將落在 85 萬輛水準，若以單月份來做比較，約少了 10 萬輛。

2022 年 12 月，豐田在日本國內的 14 座汽車組裝工廠、共 28 條生產線當中，將有 3 座工廠的 4 條生產線實施停工，最長 4 天；其中包括愛知縣高岡工廠 (第 2 生產線停工 2 天)、愛知縣田原工廠 (第 1 生產線停工 4 天)。日本國內市場銷售主力的兩款 SUV「Harrier」和「Land Cruiser」等生產，屆時都將受到影響。

豐田最早計畫於 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 要在全球生產 970 萬輛汽車，但是後來在車用晶片短缺和天然災害等影響之下，接連有工廠實施停工。豐田在 2022 年 11 月，也將年度生產計畫下修至 920 萬輛水準。如果以單純計算來看，豐田在 2022 年 10 月至 2023 年 3 月期間，每個月的全球平均生產台數都必須超過 75 萬輛。