索尼啟動第三期中國之星計畫 與微軟正面交鋒

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment, SIE）周二（22 日）在中國召開發布會，宣布全面升級的第三期「中國之星計畫」（China Hero Project）正式啟動，旨在賦能中國遊戲企業高品質的全球化發展，讓更具有中國文化特色的遊戲專案與更出色的中國本土遊戲創意，進入到全球遊戲市場中。此舉也有意和微軟 (MSFT-US) 爭奪中國遊戲市場。

索尼中國遊戲製作總監 Bao Bo 表示，該計劃將在每款遊戲上投入逾人民幣 100 萬元（約 140,080 美元），不僅會資助小團隊，還會資助擁有數十名獲更多工程師的大團隊。

Bao Bo 說，第三期的中國之星計畫規模將遠超前兩期，而且每款入選的遊戲都將獲得來自 PlayStation 工作室的資金支持。

此次發布會上，SIE 公布前兩期「中國之星計畫」入選遊戲專案的發展近況，並宣布《鈴蘭計畫》（Convallaria）和《失落之魂》（Lost Soul Aside）兩款備受關注的遊戲將由 SIE 在全球發行。

除宣布中國之星計畫的規劃外，SIE 總裁兼首席執行官（CEO）瑞恩（Jim Ryan）還宣布，中國 PS5 的裝機量已經達到了 67 萬台。

據悉，目前 PS5 在中國售出 67 萬台，其中 PS Plus 會員訂閱人數 29.57 萬人，平均消費 223.34 美元，市場排平已經達到全球第六。

由此可知，中國玩家的購買力和消費能力，是索尼一直推行中國之星計畫，挖掘有潛力的國內遊戲工作室的原因之一。

SIE 上海總裁 Tatsuo Eguchi 表示，索尼的目標是 PS5 主機的銷售量達到 PS4 的兩倍，索尼認為中國之星計畫可以幫助實現這一目標。

