FTX破產風暴 美參議院12月舉行聽證會、眾院擬跟進

美國參議院農業委員會表示,將在 12 月 1 日舉行聽證會,調查加密貨幣交易所 FTX 為何落到突然破產這一步。

FTX 在 11 月 11 日聲請破產,讓約 100 萬名客戶和投資人面臨鉅額損失,這家全球第二大加密貨幣交易所所引發的流動性危機蔓延幣圈,比特幣等數位資產重挫。

這場聽證會名為「為何國會需要採取行動:從 FTX 瓦解學到的教訓」(Why Congress Needs to Act: Lessons Learned from the FTX Collapse)。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 是首位被指名出席的證人。

美國參議院農業委員會主席 Debbie Stabenow 上周四呼籲國會,盡快通過兩黨支持的「數位商品消費者保護法」(Digital Commodities Consumer Protection Act),以阻止 FTX 錯誤和涉險的行為再次發生。

美國眾議院金融服務委員會也計劃在 12 月舉行聽證會,調查 FTX 破產事件。

包括 CFTC 和美國證券交易委員會 (SEC),都正向 FTX 新上任的執行長 John J. Ray III 尋求調查幫助。

知情人士透露,從幾個月前開始,紐約曼哈頓南區的檢察官辦公室對加密貨幣平台展開雷厲風行的調查,範圍涵蓋美國和海外分支,而且當時已開始調查 FTX 龐大的交易所事業。

根據消息來源,調查的重點在於 FTX 是否遵守「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)。銀行保密法要求金融機構避免洗錢和為恐怖主義融資,據了解,曼哈頓檢方利用該法調查那些宣稱自己未服務美國客戶的加密平台。

總部位在巴哈馬的 FTX 不只經營全球第二大加密貨幣交易所,還擁有規模較小的 FTX US。

目前不清楚曼哈頓檢方在 FTX 宣告破產之前是否已得出結論,但知情人士說,這讓聯邦調查走上新的方向。

聯邦檢察官已經使用多項法律追查加密平台。例如,南區檢查官在 2020 年援引「銀行保密法」起訴加密平台 BitMEX 高層。BitMEX 總部設在東非國家塞席爾,被控為暗網市場 (dark-net markets) 處理超過 2.09 億美元的交易。