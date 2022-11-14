花旗：隨著FTX破產 加密貨幣危機恐進一步蔓延

花旗分析師 Joseph Ayoub 認為，隨著加密貨幣知名交易所 FTX 申請破產，整個加密貨幣市場面臨著危機蔓延的風險，一些華爾街主要機構對加密貨幣的信心也在減弱。

FTX 創立於 2019 年，全球用戶超過 100 萬，是全球最大的加密貨幣交易平台之一。但在其面臨擠兌危機時，幣安於上周二一度同意收購支持，但一天之後就放棄這筆交易，FTX 之後未能找到足夠的救助，不得不最終申請破產保護，執行長 Sam Bankman-Fried(SBF) 隨即辭職。

Ayoub 指出，加密貨幣生態系統本身，面臨著更廣泛蔓延的重大風險，不過可能不會擴散至金融市場，這主要是因為加密貨幣市場規模只有 8300 億美元左右，相比之下，美股規模高達 43 兆美元。

Ayoub 補充說，雖然這可能帶來其他交易所爭搶市占的機會，但整體加密產業難免因 FTX 倒閉，遭遇更多的懷疑，並且會持續很長一段時間。

他預計，隨著牽涉的公司數量，和 FTX 涉及的投資數量，這次危機恐怕需要一段長時間才能真正解決。

Ayoub 認為，在加密貨幣市場內部，還不清楚這種情況會發展到什麼程度和深度。但 FTX 崩盤，與 2008 年金融危機時完全不同。2008 年時，政府大量注資救助華爾街，但加密市場並沒有中央銀行，而政府也不會提供明確的支持來限制危機進一步蔓延。

早些時候，甚至是 FTX 在扮演救助者的角色，支援危機中的 BlockFi 和 Voyager Digital，Ayoub 表示，但現在似乎更難出現最終的支持者。

其他華爾街主要機構也轉趨悲觀。摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，比特幣接下來可能觸及今年夏天的低點 13000 美元。

BlueBay 資產管理公司首席投資官 Mark Dowding 指出，比特幣成為數位黃金的說法，將難獲得支持，更多的投資者將選擇退出，加密貨幣價格再次暴跌只是時間問題。

至台北時間周一 (14 日) 下午 13:25，比特幣價格已經跌至 16000 美元附近徘徊。