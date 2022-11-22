Genesis破產傳聞嚇壞投資人 比特幣跌到兩年低點

彭博引述知情人士報導，加密貨幣經紀商 Genesis 向潛在投資人表示，若無法募集到資金可能需要聲請破產，消息一出嚇壞加密貨幣市場，比特幣周一 (21 日) 跌到兩年低點，Genesis 隨後澄清，目前尚無立即聲請破產的計畫。

彭博報導出爐後，Coindesk 的比特幣價格應聲跌到 15615 美元，是 2020 年 11 月以來最低。

Genesis 過去幾天為了旗下貸款部門的募資奔走，目標至少 10 億美元。據說 Gensis 曾和加密貨幣交易所幣安 (Binance) 洽商潛在投資，但幣安擔心可能產生利益衝突，而未投資。

幣安傳為 Genesis 想爭取的潛在投資人。(圖: AFP)

此外，據傳 Genesis 也曾向私募巨頭阿波羅全球管理公司 (Apollo) 洽商注資。

針對傳聞，Genesis 發言人澄清說：「我們沒有立即聲請破產的計畫。我們的目標是在沒有聲請破產的必要下，透過協商解決當前情況，目前正與債權人持續進行建設性對話。」幣安拒絕回應報導。

在加密貨幣交易所 FTX 倒閉後，Genesis 揭露有 1.75 億美元存放在 FTX，隨即面臨客戶龐大的提款需求。該公司在上周宣布暫停客戶贖回和申請新貸款，並透露在暫停提款前，曾向投資人尋求 10 億美元緊急貸款。

Genesis 臨時執行長 Derar Islim 先前表示，本周將公布貸款事業的計畫。

市場關注是否影響母公司

交易員擔心，Genesis 的問題可能蔓延並影響到母公司「數位貨幣集團」(DCG)，DCG 也是 Coinbase(COIN-US) 和灰度 (Greyscale) 的母公司，後者的「灰度比特幣信託基金」(GBTC) 最近蒙受沉重賣壓，導致 GBTC 相對於其比特幣部位淨資產價值的折價迅速擴大到 50% 以上，而往年通常擁有可觀的溢價。

GBTC 折溢價情形，圖取自 MarketWatch

Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 和 Manas Agrawal 周一表示，幣圈投資人一直擔心 Genesis 問題會擴散到 DCG，迫使 DCG 為旗下最有價值的事業 (即灰度) 考量策略選項。

GBTC 被視為加密貨幣世界的「藍籌」公司之一，投資人也擔心， 從 Genesis、三箭資本 (3AC) 到 FTX 姊妹公司 Alameda 這一連串事件，會對 GBTC 的聲譽造成間接傷害。

不過這兩位分析師和彭博行業分析的分析師都認為，就算 Genesis 破產，也不會對 DCG 和 GBTC 造成更大的影響。他們指出，DCG 擁有 GBTC 所有流通在外股權的 10%，可以加以變賣滿足流動性需求。分析師推測，DCG 手中持股在周一上午價值約 4.6 億美元。