FTX風暴蔓延 加密貨幣借貸業者BlockFi傳將聲請破產

加密貨幣交易所 FTX 破產風暴擴大，華爾街日報 (WSJ) 報導，借貸業者 BlockFi 繼暫停提款之後，周二 (15 日) 傳出計劃裁員並準備聲請破產。

FTX 和相關企業在上周五宣告破產，但未揭露其他幣圈企業是否有相關曝險。FTX 創辦人班克曼 - 佛里特 (Sam Bankman-Fried，簡稱 SBF) 的幣圈帝國由 FTX、FTX US、量化交易公司 Alameda Research 和超過 100 家關係企業組成。

BlockFi 上周四已經暫停平台活動，包括暫停提款服務，並要求客戶暫時勿將資金存入，理由是 FTX 流動性危機帶來的不確定性。

在周一張貼的文章中，BlockFi 坦言對 FTX 和其姊妹公司 Alameda 有「龐大曝險」，包括貸款給 Alameda、持有 FTX.com 資產、與 FTX US 之間有金額未明的信用額度。

但 BlockFi 否認絕大多數資產都由 FTX 託管，並透過聲明表示，公司擁有尋求各種選項的必要流動性，正與外部顧問合作，釐清下一步。

知情人士說，BlockFi 近來與法律事務所 Haynes & Boone 的破產合夥人 Kenric Kattner 合作。該事務所是 BlockFi 最主要的外部顧問。

幣圈今年動盪不安，避險基金三箭資本 (Three Arrows Capital，3AC) 8 月破產曾引爆連鎖效應，多家加密貨幣平台和經紀商遭逢巨額損失，BlockFi 便是當時獲得 FTX 財務救援的公司之一，獲得後者提供 4 億美元的循環信貸額度。

知情人士透露，BlockFi 截至 2021 年底的客戶存款介於 140 億至 200 億美元，已經借出 75 億美元。由於今年來加密貨幣價格直落，這些存款價值可能也一落千丈。