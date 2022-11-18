FTX破產效應蔓延 傳Genesis周末曾尋求10億美元緊急貸款

日前才剛宣布暫停提款的加密貨幣貸款業者 Genesis，遭爆出周末曾向投資人尋求 10 億美元的緊急貸款，由全球第二大加密貨幣交易所 FTX 掀起的風暴持續在幣圈延燒。

根據華爾街日報 (WSJ) 掌握到的機密籌資文件，Genesis 曾表示需要在本周一 (14 日) 上午 10 點前取得 10 億美元的貸款，理由是資產負債表上的部分非流動性資產導致流動性緊縮，但最後沒有取得這筆資金。

上述文件解釋，Genesis 之所以出現流動性緊縮，是因為旗下零售項目、合作夥伴「Gemini Earn」與機構客戶測試流動性引發存款擠兌。

Genesis 一位發言人對此作出回應，稱文件是在上周末準備的，不是最新的，且公司正在和潛在投資人進行「非常積極的對話」，以強化流動性。

發言人並稱，自從 FTX 事件引發流動性緊縮後，Genesis 便持續尋求所有可能的選項，最終做出艱難決定，即暫停處理貸款業務中的資金贖回要求與新貸款申請。

Genesis 的麻煩源自於 FTX 破產引發的流動性緊縮危機。據華爾街日報此前報導，Genesis 曾向 FTX 關聯企業 Alameda 提供貸款，抵押品是 FTX 自家的加密貨幣 FTX Token。