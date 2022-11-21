需求強勁 價格完全主控 迪爾上季銷售將呈兩位數成長

受農作物價格上漲和對其大型設備被壓抑的需求推動，工業機械龍頭迪爾公司 (Deere & Co)(DE-US) 預計周三 (23 日) 公布的財報銷售額和獲利將呈兩位數成長。

在收穫季節即將結束時，迪爾公司的獲利在分析師認定的農業牛市中表現良好。強勁的需求和不足的供應給了迪爾所需的定價權，以幫助抵消截至 10 月 31 日的財政年度不斷上漲的原材料、生產和運輸成本。

該公司繼續應對不確定的全球經濟狀況和供應鏈緊張，這些因素使經銷商庫存保持在較低水準。即使供應鏈挑戰開始緩解，分析師表示很難預測迪爾組裝機器所需零件是否來得及補給。

Jefferies 分析師沃爾克曼 (Stephen Volkmann) 說，「本季的成敗將真正取決於供應鏈。另一邊的需求方面沒有動搖並且仍然非常強勁。」

由於利息支出增加和無法製造足夠大的拖拉機，這家農業設備製造商上季的全年獲利財測受到拖累，該公司的獲利低於華爾街普遍預期。

Simpler Trading 副總裁謝伊 (Danielle Shay) 並沒有因為該公司錯失預期而煩惱，因為她相信迪爾的銷售額必將回升。

迪爾的表現優於道瓊工業平均指數，股價今年來上漲了 18%。根據 Refintiv 的數據，預計該公司第 4 季淨利 21.6 億美元，即每股獲利 7.12 美元，營收為 133.8 億美元。

即使利率上升，但拖拉機和聯合收割機的需求並未顯示出放緩的跡象，但分析師正在觀察生產商是否會開始縮減設備採購。

穆迪資深分析師格瑞瑟 (Eric Greaser) 說，「這是我們密切關注的事情。」「我們正在觀望這種不斷上升的利率環境是否會影響設備融資。」