不只巴菲特、索羅斯Q3也買進台積電！整理7檔「含積量高ETF」

一、不只巴菲特、索羅斯 Q3 也買進台積電

許多做台股的投資者都會去關注三大法人的動向，而美股可以關注每季公布的 13F 報告，美國證券交易委員會 SEC 規定資產管理超過 1 億美元的投資機構，在每個季度結束後 45 天內需繳交持股現況以及資金去向。

Q3 股神巴菲特旗下波克夏公司大舉買入價值約 41 億美元的台積電 ADR 引發關注；不只巴菲特，索羅斯資本市場買進 30.7 萬股台積電 ADR；老虎全球管理 Q3 也買進 132 萬股台積電 ADR；台積電總裁魏哲家在 10 月 17 日質押台積電股票 1600 張，並於 10 月下旬加碼 7000 多萬元買進 200 張台積電，行動力挺台積電前景。不過，根據集保結算所 11 月 18 日統計，台積電股東人數連兩周下滑，與上週相比大減 3.25 萬人。(延伸推薦閱讀：7 檔含基量高之 ETF 一覽表)

二、張忠謀曝亞利桑那州廠擴大投資

台積電創辦人張忠謀代表台灣出席今年舉辦於泰國 APEC 高峰會，並於會後記者會上表示，台積電正計劃在美國亞利桑納州的晶片廠，目前台積電對於在美國生產 3 奈米製程的計畫，還未進入完全敲定的階段，3 奈米應該會是第二階段，而第一階段則是之前已拍板定案的 5 奈米。另外，先前的台版晶片法案，根據產業創新條例，給予在台灣投資先進製程半導體業者研發投資抵減 25%。

三、有哪些含積量高之 ETF？

想成為台積電的股東除了買零股，還有 7 檔 ETF「含積量」持股台積電逾 30％可以參考，從殖利率、領息的角度，可以考慮「間接持有」ETF 來替代，這七檔分別是：0052 佔比 55.35%、0050 佔比 43.46%、006208 佔比 43.42%、0053 佔比 39.99%、006203 佔比 39.17%、0057 佔比 38.24%、00692 佔比 35.26%。(延伸推薦：台股 ETF 怎麼選？0050、006208、00692、00888 為範例)

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