美最大鐵路工會投票反對資方協議 全美罷工箭在弦上

美國最大的鐵路工會之一 SMART-TD 投票否決了與鐵路管理層達成的臨時協議，增加了 12 月舉行罷工的可能性。代表工程師的另一個最大工會 BLET 投票批准了勞工協議，但表示將尊重抗爭呼聲。

BLET 總裁皮爾斯 (Dennis Pierce) 說：「在整個過程中，我們與 SMART-TD 的兄弟姐妹和鐵路產業的其他人並肩作戰，在我們接近這一輪談判的終點線時，我們將繼續與他們站在一起。」

代表 Way Employees 維護兄弟會的 BMWED 計畫於 12 月 5 日與鐵路信號員兄弟會 (BRS) 一起罷工。但 BMWED 宣布，如果其中一個較大的工會投票不批准暫定的勞工協議，它將延長冷靜期。BRS 尚未表態是否會延長會談的最後期限。

SMART-TD、BMWED 和 BRS 占所有鐵路勞工的 50% 以上。

BMWED 和 BRS 周一 (21 日) 下午與鐵路承運人就聯邦病假工資進行了另一輪會談。

在臨時協議審查過程中，皮爾斯和 SMART-TD 總裁弗格森 (Jeremy Ferguson) 一起走遍全美，並舉行了聯合同仁大會，向工會成員解釋了這些協議。兩個工會都將創紀錄的投票率歸功於兩位主席與成員的會談。

BLET 是機車工程師和列車員兄弟會，代表全美約 24000 名專業機車工程師和列車員。BLET 是鐵路會議、國際卡車司機兄弟會的創始成員。

SMART Transportation Division 的大多數成員都是售票員，他們與工會的其他成員在投票中意見出現分歧，但工會成員也包括剎車員、調車員、發動機服務員工和調車場管理員，他們將就單獨的合約進行投票。SMART-TD 共有 36000 名會員。要批准臨時協議，每個工會組織都必須個別同意該協議。

代表 3M (MMM-US)、道氏化學 (DOW-US)、杜邦 (DD-US)、英國石油 (BP-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 和禮來 (LLY-US) 等公司的美國化學理事會 (ACC) 表示，鐵路罷工將影響每周約 28 億美元的化學品貨運，並導致 GDP 下降和新的通貨膨脹。

從農業到零售業的其他產業都對罷工的經濟風險發出警告。鐵路產業估計罷工每天造成 20 億美元的損失。罷工將影響所有主要鐵路經營業者，包括聯合太平洋 (UNP-US)、Norfolk Southern (NSC-US) 和 CSX (CSX-US)。

根據 9 月的罷工準備計畫，如果 BRS 堅持 12 月 5 日罷工，罷工準備預計將於 11 月 28 日開始，即參議院結束感恩節假期重新開會的那天。眾議院於 11 月 29 日重新開會。