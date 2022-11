蔚華科攜手TESCAN 搶進中國半導體顯微分析市場

蔚華科 (3055-TW) 今 (21) 日宣佈與電子顯微儀器製造商 TESCAN 簽署全面合作協定,蔚華科成為 TESCAN 在中國的經銷商,協助當地晶圓製造及封裝產品線的銷售、推廣、維護及支援服務,此次合作將發揮各自優勢,深入優化顯微分析解決方案,快速推進 TESCAN 在中國的業務。

蔚華科指出,隨著奈米科學、材料科學、微電子科學等領域快速發展,對精細加工與微觀分析能力提出越來越高的需求,推動高端掃描電子顯微鏡在微電子設計與先進製造領域的廣泛應用,包括透射電鏡 (TEM) 樣品製備、材料微觀截面截取與觀察、樣品微觀刻蝕與沉積以及材料三維成像分析等。

蔚華科上海總經理楊向群表示,在全球經濟一體化的競爭化趨勢中,中國半導體企業工藝研發及生產製造設備的更新及技術升級都提出更高的要求,TESCAN 為全球知名的電子顯微儀器製造商,擁有逾 70 年的顯微研究和製造歷史,提出 All In One 綜合顯微分析平臺的理念並給出了完善的解決方案,為開拓市場創造極大競爭優勢。

TESCAN 中國區總經理馮駿表示,蔚華科經營兩岸半導體業多年,累積豐富的產業資源及客戶關係,對於開發 TESCAN 電鏡在半導體晶圓製造及封裝領域中的技術應用及提升中國市場市占率產生強大助力,此次與蔚華科合作,能夠持續為業界帶來最具優勢的科學儀器和高品質的服務保障。

蔚華科補充,TESCAN 作為科學儀器的全球重要供應商之一, 正為其在設計、研發和製造掃描電子顯微鏡及掃描電子顯微鏡在不同領域的應用方面樹立良好的聲譽和品牌。

目前 TESCAN 的產品和解決方案在全球微奈米技術領域已取得領先地位,首創掃描電鏡與拉曼共聚焦顯微鏡一體化技術、雙束電鏡與飛行時間二次離子質譜儀一體化技術以及氙等離子聚焦離子束技術,是業內技術領導者。

TESCAN 憑藉優異的性能贏得全世界越來越多的用戶認可,目前生產的各系列電鏡在世界範圍內受到廣泛的好評,TESCAN 的產品與技術正積極服務于全球客戶。