電視面板價格連兩月反彈 11月平均小漲2-3美元

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (21) 日公布 11 月下旬面板報價，各尺寸電視面板延續 10 月漲勢，11 月全月價格平均上漲 2-3 美元，顯示器、筆電面板跌幅也持續收斂，集邦研究副總范博毓表示，雖然中國雙 11 促銷結果不如預期，但短期並未看到電視品牌出現大幅砍單，助推漲勢持穩。

范博毓指出，電視品牌仍針對明年 1 月農曆春節、過年需求提前預作準備，因此有利 11 月電視面板價格調漲，但隨著時序進入年底，12 月價格能否持續有調漲空間，還須視面板廠稼動率、整體庫存調控狀況而定。

11 月下旬各尺寸電視面板 Open-Cell 價格維持上漲格局，整月來看，32、43、55 吋電視面板平均上漲 2 美元，報價來到 29、50、83 美元，若從漲幅來看，32 吋因價格較低，漲幅達 7.4%，43、55 吋漲幅則各有 4.2%、2.5%，65 吋 11 月上漲約 3 美元，報價來到 110 美元，75 吋以上大尺寸則持平上月。

顯示器、筆電等 IT 面板方面，范博毓說，在需求偏弱、面板廠持續調控產出下，相關面板價格逐漸朝底部靠攏，11 月來看，預期 21.5 吋以下的小尺寸顯示器面板將全面止跌持平，23.8、27 吋等顯示器主流尺寸則預期下跌 0.3-0.5 美元。

筆電面板中，Chromebook 主流尺寸 11.6 吋筆電面板 11 月持平上月達 24.8 美元，14、15.6 吋 HD TN 面板則預計下跌 0.1 美元，14、15.6 吋 FHD IPS 面板也預計將下跌 0.4 美元。