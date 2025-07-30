川普對普丁非常失望 縮短對俄最後通牒期限 克宮回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-30 05:30

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正在英國訪問的美國總統川普周一（28 日）表示，他對俄羅斯總統普丁感到非常失望，將縮短給俄羅斯與烏克蘭達成協議設定的 50 天期限。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普表示：「我對普丁總統感到失望，非常失望，所以我方必須重新考慮，我會把給他的 50 天期限縮短，因為我已經知道答案了。」

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川普稱，將設定一個新的期限，「大約是從今天起 10 到 12 天之內，沒有理由再等了。我本想慷慨一點，但我方就是看不到任何進展。」

對於川普這一表態，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周二回應：「我方已經注意到川普總統昨天提出的聲明，我不想對美國元首的言論發表評論。」

他強調，俄方在烏克蘭的「特別軍事行動」會繼續進行，「我方也致力於通過和平進程解決烏克蘭問題，並在這一過程中維護我國利益。」

談及俄美關係，佩斯科夫表示，俄方希望推進兩國關係正常化進程，但這需要雙方共同努力。

佩斯科夫說：「現在這一進程有所停滯，可以說進行得不夠充分。當然，我方希望看到更多積極進展，對此抱有興趣。不過，要想取得進展，需要雙方共同推動。」