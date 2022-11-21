地上權大案來了 陸保廠C基地預計年底列標 權利金50億元起跳

今年的地上權大案即將登場！財政部國產署今 (21) 日透露，位於台北市信義區的陸軍保養廠 C 基地，預計將在今 (111) 年底單獨列標，預估權利金將超過 50 億元。

國產署副署長李政宗表示，陸軍保養廠 C 基地面積約 1.6 公頃，為住三土地，位於台北市信義區且鄰近台北 101 大樓，是目前台北市少數面積大且位處精華地段的地上權標的，看好可望吸引業者進場搶標。

國產署今 (21) 日也公告 11 宗精華區國有土地招標設定地上權標的，分別位於 8 縣市，其中台中市 3 宗、新北市 2 宗，台北市、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、屏東縣各 1 宗，合計面積 5.19 公頃，權利金底價新台幣 30 億 6957 萬餘元。

國產署表示，本批屬首次公告標的共 8 宗，屬商業區土地有 4 宗，台中市干城商業區本次再推出 2 宗，皆位於干城地區中央核心區域且坵塊方整；雲林縣北港鎮土地原本是台汽北港站舊址，為北港鎮精華地段。

至於屏東縣萬丹鄉商業區土地則鄰近萬丹夜市，為國產署在萬丹鄉首次推出地上權標的，新北市土城區住宅區土地鄰近頂埔捷運站及頂埔永福公園。

另外，台中市梧棲區住宅區土地位於梧棲新興開發地區，鄰近土地已陸續於本年度第 2 批及第 3 批標脫，本次標的面積超過 1 公頃，且坵塊方整，是難得的優質標的；高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近 3000 坪，鄰近旗津醫院，為旗津地區稀有之大面積工業區土地；台南市南區土地臨中華西路一段 (台 17 線)，為生活機能完備之住宅區標的。