〈紐約匯市〉DXY隨美債殖利率反彈 單周表現逾1個月最佳

隨著美債殖利率上漲，美元指數周五 (18 日) 小幅走高，並寫一個多月來最佳單周表現。投資人繼續關注美債殖利率走勢，並預測聯準會 (Fed) 的升息路徑。受原油需求前景惡化拖累，加幣收逾一周低點，本周貶 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，至 106.97。本周漲約 0.6%，創一個多月以來最大單周升幅。

美債殖利率連續兩日回升，10 年期美債殖利率升至 3.825%，市場顯然對央行官員的鷹派言論有所反應。

Fed 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四 (17 日) 表示，至少要把利率升到 5% 至 7% 才能使通膨降溫，暗示升息行動遠未結束。

FXStreet 資深分析師 Joseph Trevisani 稱，布拉德在內等央行官員的鷹派言論，有助於阻止市場對 Fed 接近暫停升息的臆測，並為美元和美債殖利率上漲奠定基礎。

政經消息面，本周稍早的波蘭爆炸事件一度導致匯市震盪。烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 周五表示，在東部和南部衝突持續升溫之下，俄羅斯的飛彈攻擊已摧毀烏克蘭將近一半的能源設施。

一名俄羅斯高級外交官員表示，俄國對與美國展開更多高級別會談抱持開放態度，但克里姆林宮認為目前不可能召開兩國領袖峰會。

歐元逆轉稍早升勢，下跌 0.33% 至 1.0325 美元，周線小幅收黑；英鎊回吐部分漲幅，但仍上漲 0.2 至 1.1887 美元，周線收紅。在通膨數據顯示美國物價壓力有所緩解後，歐元和英鎊本周一度觸及數月高點。

澳幣小貶 0.1% 至 0.6674 美元，低於本周稍早觸及的 2 個月高點。與此同時，紐元漲 0.4% 至 0.6152 美元，連續五周收紅，紐西蘭央行將於下周公布利率決議，市場預期將升息 3 碼。

對中國需求前景的擔憂本周拖累油價，且加劇加幣貶勢，加幣兌美元下跌 0.5% 至 1.3384 加元，收逾一周低點，周貶約 1%，終止連續四周上漲態勢。

美元兌日元小漲 0.12% 至 140.36 日元，本周升約 1.1%。

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