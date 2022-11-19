〈美股盤後〉Fed鷹聲不斷 美股震盪收紅但周線皆墨

投資人週五 (18 日) 評估聯準會官員的鷹派言論，以及消化應用材料和美國服飾品牌 GAP 等優於預期的財報，美債殖利率持續高升，美股四大指數震盪收紅。

道瓊收漲近 200 點，標普上揚近 0.5%，那指和費半皆微幅收紅。一週來看，美股主指均呈現下滑，道瓊本週跌幅為 0.01%，標普週跌 0.69%，那指累跌 1.57%，費半累跌 1.12%。

數據方面，全美房地產經紀人協會 (NAR) 數據顯示，美國 10 月成屋銷售創紀錄地連續 9 個月下降，主因是房貸利率飆升，抑制民眾購屋能力。

此外，美國 10 月領先經濟指數 (LEI) 下降 0.8%，連續第 8 個月下跌，顯示美國經濟可能已經陷入衰退。

政經方面，聯準會官員再度放鷹，令市場惴惴不安。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五稱，幾乎沒有證據表明通膨壓力正減弱，聯準會可能需要再升息 3 碼，以尋求控制通膨。此前，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四暗示，聯準會可能需升息至 5%-7% 區間才算處於限制性區域，方可抑制通膨。

美中關係持續迎曙光，繼 10 月 14 日拜習會後，美國貿易代表戴琪週五在泰國曼谷亞太經合組織領導人非式會議期間與中國商務部部長王文濤舉行會談，雙方就經貿問題、多邊和區域經貿問題進行交流，並同意持續保持溝通。

外媒引述消息人士稱，7 大工業國 (G7) 可能將於下週三宣布對俄羅斯石油出口實施的價格上限水平。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.37 億例，死亡數突破 661 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源、通訊服務收黑。資金行情湧入防禦性板塊，公用事業、房地產和醫療保健領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.95%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.19%；Meta (META-US) 漲 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.75%。

道瓊成分股互有消長。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.85%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.58%；Merck (MRK-US) 上漲 1.88%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.1%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.95%。

費半成分股多收紅。安森美半導體 (ON-US) 上漲 1.90%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.71%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.24%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.10%；美光 (MU-US) 上漲 1.21%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.067%；高通 (QCOM-US) 漲 0.81%；AMD (AMD-US) 跌 0.45%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。

企業新聞

美國半導體設備商應用材料 (AMAT-US) 週五跌 0.24% 至每股 104.70 美元。應材公布截至 10 月 30 日的 2022 會計年度第四季與全年度財報，營收、獲利和財測均優於預期，應材看好供應鏈瓶頸好轉有助消弭經濟低迷的打擊。

美國服飾品牌 GAP (GPS-US) 飆高 7.38% 至每股 13.67 美元。GAP 第三季營收年增 2% 至 40.4 億美元，稀釋後每股純益年增 163% 至 0.71 美元，均優於分析師預估。

全球最大的男同志交友軟體「Grindr」(GRND-US) 透過與特殊目的收購公司 (SPAC) Tiga Acquisition 合併上市，掛牌首日飆漲超過 200%，收盤價為每股 36.50 美元。

京東 ADR (JD-US) 走低 2.52% 至每股 56.07 美元。京東集團第三季 (截至 9/30) 財報營收、獲利均遠超分析師預期，主因是中國新冠疫情封鎖措施讓更多消費者轉向線上購物，推動京東上季業績大幅成長。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 1.63% 至每股 180.19 美元。特斯拉因安全氣囊的隱患，因而召回近 3 萬輛 Model X 汽車，特斯拉將透過空中下載 (OAT) 軟體更新來解決問題。

推特營運面臨停擺風險，馬斯克在其「最後通牒」中提出嚴苛工作要求，大部份員工拒絕簽約，寧願選擇 3 個月的資遣費走人。

經濟數據

美國 10 月成屋銷售年化總數預期 438 萬戶，前值 471 萬戶

美國 10 月成屋銷售年化月率預期 - 7.3%，前值 - 1.5%

華爾街分析

Abrdn 投資管理有限公司投資總監 James Athey 預估：「聯準會官員措辭仍然強硬，但他們只是想稍微給風險情緒降溫，終點利率不一定比一兩週前市場認為的還要高。」

美銀策略師預計，聯準會只有在明年 6 月或 7 月才會出現政策轉向，如果對賭聯準會在此前放寬政策，將是大錯特錯。

Homrich Berg 投資長 Stephanie Lang 表示：「本週特點是回歸現實，繼優於預期的消費者物價指數 (CPI) 數據大幅反彈後，市場正在消化當前數據，這讓一切回歸現實。」

Lang 稱：「我們認為 CPI 數據公布後的反彈不符合基本面，投資人也在消化經濟軟著陸的因素，而我們認為軟著陸不太可能發生。 因此，當聽到聯準會官員站出來重申他們的鷹派立場時，就會開始看到市場有所調整。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主